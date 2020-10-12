Децентралізація – одна із ключових реформ, що розпочалася в Україні ще п’ять років тому, однак досі не завершилася. Дійсно ці зміни надають місцевій владі більше можливостей та свободи в прийнятті рішень, але забезпечення ресурсами для реалізації цих рішень досі під питанням.

Тому децентралізація, з одного боку, дала поштовх появі нових дієздатних громад по всій країні, а з іншого боку, в майбутньому нас чекає велика робота, тому що фактично доведеться ще вибороти право збирати податки в місцеві бюджети, щоб покращувати умови проживання, послуги та сервіс для своїх мешканців.

Але навіть, якщо ми вирішимо ці питання, забезпечимо ОТГ усіма необхідними ресурсами, ми зіткнемося з іншою важливою проблемою, яка довгі роки є в Україні – внутрішня міграція у великі міста. А чому так сталось? Бо за 29 років незалежності уклад життя в селах та маленьких містечках був зруйнований: немає перспектив, можливості працевлаштування, організації дозвілля та відпочинку, отримання освітніх та медичних послуг на відповідному рівні. І, як результат, молодь залишає місця, де народилась, у пошуках кращої долі у великих містах. Відповідно постає питання, а для кого ми робимо децентралізацію? Для бабусів та дідусів, чи для покоління, яке вже реалізувалось і не прагне нічого змінювати?

Без осмислення того, що в першу чергу села та містечка важливо зробити привабливими для молодих людей, потрібно заохотити молодь залишитися жити та працювати в громаді, долучатися до розвитку тої місцевості, народжувати та виховувати дітей там, інакше не буде сенсу у реформі децентралізації. Лідери громад повинні розуміти, що перспектива, розвиток та майбутнє громади залежатиме виключно від молодого покоління.

Молодь необхідно і потрібно залучати до розвитку громади, до реалізації цікавих проектів, давати можливість проявити себе, відчути відповідальність за результати. А для цього обов'язково потрібно сформувати у себе стратегію та цілі молодіжної політики.

Є кілька кроків, які може зробити кожна ОТГ для залучення молодих людей до розвитку своєї громади, і вони є частиною програми партії "За майбутнє" в роботі в місцевих громадах. Одним з перших, на мою думку, кроків повинно стати формування молодіжної ради – це дасть можливість залучити талановитих, професійних людей нового покоління до розробки ідей, проектів та програм розвитку громади з прицілом на молодь. Тут добрим є гасло - жодного рішення для молоді без участі самої молоді.

За таких умов місцева влада зможе черпати ідеї у молодого покоління щодо розвитку та потреб молодих людей чи обговорювати з ними проекти або рішення, які будуть спрямовані на розвиток молодіжної політики місцевості. Інструментів залучення є багато - це й організація свят в ОТГ, спортивних чи мистецьких змагань та конкурсів, створення інфраструктури для молоді в громаді тощо.

Ще одним кроком, який громада може реалізовувати, щоб підвищити залученість та зацікавленість молоді у житті та розвитку громади – це створення інформаційно-культурного центру з громадським простором, який би став центром тяжіння для молодих людей. Такі центри можуть стати місцем зустрічей молодіжної ради, обговорення місцевої влади та юних активістів проблем та проектів розвитку громади, культурного дозвілля як то публічні перегляди цікавих художніх, документальних чи освітніх фільмів, театральні та інші мистецькі гуртки, літературні та пісенні вечори. Одним словом ідей і способів їх реалізації може бути безліч.

В рамках молодіжної ради місцева влада може залучати молодь до розпорядження бюджетом громади, коли частину коштів виділяють на реалізацію проектів запропонованих мешканцями, які перемогли у конкурсі чи голосуванні. Важливо також організовуватитренінги, майстер-класи чи семінари щодо можливостей підприємництва, розвитку бізнесу чи фермерства, особливо в сільській місцевості. Також дуже важливо забезпечити певну фінансову та консультативну підтримку бізнес-ініціатив молодих людей в ОТГ.

Оскільки громади стають більш самостійними, то є потреба в організації комунікацій в громаді, зокрема інформування про потреби чи досягнення регіону, успіхи його мешканців, бізнесу чи інституцій. Таку роль можуть на себе взяти молоді люди, які добре вміють користуватися сучасними медійними засобами та інструментами. Створення місцевого медіа-центру, локального радіо чи місцевого онлайн телебачення може допомогти залучити молодь до активної участі в громаді, і в той же час покращити комунікацію та згуртованість ОТГ навколо своїх проблем, досягнень та розвитку, формувати позитивний імідж свої сіл та містечок, який також працюватиме на розвиток територіальної громади.

Переконана, що депутати від партії "За майбутнє" в місцевих радах молодіжну політику зроблять одним із пріоритетів своєї діяльності. Дбаймо про молодь, а вона дбатиме про майбутнє громади!

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