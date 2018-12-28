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Мольфари передбачили, хто стане наступним президентом України

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Наступним президентом України, швидше за все, стане чоловік.

Таку думку висловили карпатські мольфари журналістам ТСН. Водночас у другий тур виборів у 2019 році вийдуть чоловік і жінка, впевнені провісники.

Мольфарка Калина із Верховини, яка бачить майбутнє за допомогою карт, визначила фіналістів виборів, проте щодо переможця не впевнена. Вона вважає, що заживе країна краще лише в 2020 році.

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"Виберемо собі хорошого чоловіка", — говорить про результати виборів провидиця Марія Данилюк.

Мольфарка Марія Ткаченко впевнена, що в 2019 році вибори президента України виграє чоловік зі сходу. За її словами, уже через два роки у країні буде мир.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мольфари передбачили, що в 2019 році Україну чекає перемир'я з Росією, а війна закінчиться уже в найближчі два роки.

Читайте всі новини по темі "Вибори президента України 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вибори президента України 2019
Місце
Україна
Тег
вибори в Україні
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Соколов Сергей
Соколов Сергей
Так, так, авжеж. 😂
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Жартенко Екатерина
Жартенко Екатерина
С востока? Это Хуйло? Классный расклад. Что только не трындят журнашлюшки.
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Обеленис Дмитрас
Обеленис Дмитрас
Я тоже ездил к тибетским оракулам. Они мне поведали, что следующим будет мужчина, с хорошим чувством юмора, низкорослый. Ещё сказали, что видят какие-то числа 9 и 5.
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