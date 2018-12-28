Мольфари передбачили, хто стане наступним президентом України

Наступним президентом України, швидше за все, стане чоловік.

Таку думку висловили карпатські мольфари журналістам ТСН. Водночас у другий тур виборів у 2019 році вийдуть чоловік і жінка, впевнені провісники.

Мольфарка Калина із Верховини, яка бачить майбутнє за допомогою карт, визначила фіналістів виборів, проте щодо переможця не впевнена. Вона вважає, що заживе країна краще лише в 2020 році.

"Виберемо собі хорошого чоловіка", — говорить про результати виборів провидиця Марія Данилюк.

Мольфарка Марія Ткаченко впевнена, що в 2019 році вибори президента України виграє чоловік зі сходу. За її словами, уже через два роки у країні буде мир.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мольфари передбачили, що в 2019 році Україну чекає перемир'я з Росією, а війна закінчиться уже в найближчі два роки.