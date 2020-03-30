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30 березня • оновлено в 10:03
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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради України 8 скликання Всі статті автора

Молчание Зеленского начало играть против него

4.8т
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Это уже не смешно. В стране преддефолтное состояние, а Зеленский не может уговорить свой #моносброд, который он привел в Верховную Раду, проголосовать за законы, которые требует МВФ.

В повестке для голосования нет ни закона о банках, ни закона о земле. Так же нет тех правок, о которых в пятницу говорил Зеленский о том, что несколько лет землю смогут покупать только фермеры и по 100 гектар. Но самое печальное, что нардепы не знают за что будут голосовать. Проекты законов никто в глаза не видел. Голосовать придется в слепую. Зато есть уже кадровые замены в Кабмине. Менее чем за месяц. И это не нормально.

Вдадимир Зеленский

Вдадимир Зеленский

Как Ермак с Зеленским формировали Кабмин, если уже требуется замена? Хотя может Емец просто купил у брата Ермака абонемент только на 1 месяц и решил не продлевать? Но вот то, что глава Минфина Игорь Уманский уходит из Кабмина - это очень тревожный сигнал. Он профессионал высокого уровня и его уход говорит об одном из двух - либо дела крайне плохи, либо популисты победили во власти прагматиков и тогда Уманскому нечего там делать. В любом случае это уже напоминает агонию Кабмина. Министры правительства Шмыгаля на фоне экономического кризиса и эпидемии коронавируса шмыгают туда-сюда, но не показывают системной работы.

И конечно же все заметили, что нет реакции от Зеленского на коррупционный скандал с братьями Ермаками. Это говорит о том, что либо Зеленскому безразлична эта проблема и он благословил Ермаков на их делишки, либо Ермак пообещал собрать голоса и поэтому президент молчит до голосования. В любом случае молчание Зеленского начало играть против него. Рейтинг Слуг и президента начинают стремительно нестись вниз. Это покажет ближайший соцопрос. И чем дольше молчит Зеленский тем слабее и не привлекательнее он выглядит для избирателя. Да, не так себе предстаалял свое правление Владимир Александрович. В сериале все было проще и веселее. В общем жизнь оказалась не похожа на выдумку сценаристов Квартала-95.

А это та самая повестка для голосования на сегодня, в которую не внесли законы о банках и земле.

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Борислава Березы
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...не так себе представлял свое правление Владимир Александрович. В сериале все было проще и веселее..." - вряд ли он ВООБЩЕ хоть что-нибудь и представлял, и сейчас представляет. Сейчас есть просто НЕБОЛЬШАЯ КУЧКА людей, которые пробуют править государством по принципу: "мне так кается", и говорят в последний момент некоему собранию СЛУЧАЙНЫХ людей, чтобы они эти "решения" освятили подниманием рук. Театр абсурда.
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