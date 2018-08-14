Мої політичні опоненти мене бояться - Насіров

Рішення суду про продовження процесуальних обов'язків щодо голови Державної фіскальної служби України (2015-2018 рр.) Романа Насірова незаконне і є спробою перешкодити його політичній діяльності з боку політичних опонентів Насірова.

Таку заяву Роман Насіров зробив на своїй сторінці у Фейсбуці.

За його словами, рішення про обмеження його в пересуванні країною - політично вмотивоване і пов'язане з майбутньою виборчою кампанією.

"Головна причина чергового незаконного рішення суду в тому, що дехто намагається позбавити мене можливості розгорнути потужну інфраструктуру до виборів. Тому мені обмежили пересування країною і намагаються створити штучну ізоляцію", - підкреслив Роман Насіров.

Він також додав, що справа проти нього була сфальсифікована через те, що перебуваючи на посаді голови фіскальної служби він вів реальну боротьбу з корупцією в системі ДФС:

"Вся брехня, яка навмисно нав'язується людям про мою діяльність на посаді голови Державної фіскальної служби - це цілеспрямована дія моїх політичних опонентів. Вони злякалися, коли я почав реальну боротьбу з корупцією і зміни в системі ДФС. Саме тому проти мене сфальсифікували справу, а тепер намагаються перешкодити мені побудувати в регіонах ефективну організаційну структуру до виборів. Всі незаконні дії, до яких вдаються мої політичні опоненти, свідчать про одне: вони мене бояться ", - написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Насіров виступив за терміновий запуск Антикорупційного суду .