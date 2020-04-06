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6 квітня • оновлено в 14:35
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"Могло б бути, як в Європі": Зеленський назвав перші позитивні результати карантину в Україні

5.6т
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За минулу добу, 5 квітня, в Україні через введений карантин число заражених коронавірусом COVID-19 знизилося.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає пресслужба ОПУ.

"Зменшення кількості хворих коронавірусом – це результат карантину. Ми могли б мати набагато більше хворих, як в європейських країнах. Тому наші заходи були своєчасними і правильними", – підкреслив він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

ОПУ

Відзначається, що з 1319 випадків зараження вірусом за останню добу зафіксовано 68, що значно менше, ніж в попередні дні.

Секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко запевнив, що маски для захисту повністю доступні в інтернеті, бо в аптеках їх швидко розкуповують.

"Україна зараз виробляє майже 900 тисяч масок на добу. До того ж ми ще імпортуємо. Перевіряємо, як доходять маски в місцеві аптеки", – додав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Карантин в Ураїні

Карантин в Ураїні

На нараді з міністрами Зеленський доручив зібрати дані про потреби всіх аптечних мереж і за допомогою державних структур закупити стільки масок, скільки їм потрібно.

"На період епідемії коронавірусу ми не маємо права закривати лікарні або зупиняти фінансування", – підкреслив президент.

За підсумком наради також було вирішено жорсткіше контролювати продуктові ринки, які продовжили роботу в умовах карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 6 квітня вступили в силу ряд новацій від Кабміну, які посилили карантинні обмеження для запобігання поширенню коронавируса.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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