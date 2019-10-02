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2 жовтня • оновлено в 09:29
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"У Москві не збиралися": у Зеленського розкрили підлість Кремля щодо обміну полоненими

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Російська влада відмовилася заправляти президентський літак АН, який вилетів забирати українських полонених під час обміну 7 вересня.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL, яке буде опубліковано в найближчі дні, розповів керівник Державного управління справами президента (ДУС) Сергій Борзов. За його словами, відомство частково займалося організаційними моментами обміну — готувало літак для доставки полонених з Москви до Києва.

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"Транспортом — автобуси й літак. Дуже тяжко було, тому що ми розуміли, що нас ніхто не збирався, наприклад, заправляти в Москві. Ми летіли з повним баком і навантаженням. Брали з собою техніків, тому що там могли б і не обслуговувати нас. Тоді ми не відлетіли би не те що в термін, а взагалі…", — розповів глава ДУС.

Президент Володимир Зеленський зустрічає українських полонених

Президент Володимир Зеленський зустрічає українських полонених

Не виключали в команді президента і можливих диверсій в аеропорту. Виліт літаків як з Москви, так і з Києва був синхронним, практично в один момент. Також Сергій Борзов спростував чутки про те, нібито доставка військовополонених пройшла за кілька днів до офіційного обміну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що обмін полоненими за формулою "все на всіх" неможливий, так як в такому випадку в списки потраплять кримінальні авторитети.

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Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Так это он толькл предполагал? То есть подлость кремля в его башке созрела? Кстати, сегодня парламент Нидерландов призвал расследовать причастность Украины к крушению их самолета. Может, еще чью-то подлость раскроют.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Вот привычка - всё на халяву ...
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
руденко евгений, да ради Бога, прощаю. Я пока со "Штайнмайером" над вами посмеюсь ...
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руденко евгений
руденко евгений
Григорьев Григорий, говорят, что дураков не рожают - они сами родятся. Это про тебя, дорогой. Извини, констатация факта, так сказать.
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