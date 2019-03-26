"Могли бути 15 років тому": Гриценко пояснив, що завадило вступу України до НАТО

Якби критерієм для вступу до НАТО був лише стан армії країни, Україна могла стати членом Альянсу ще 15 років тому.

Однак військова частка при ухваленні такого рішення займає лише 20%. Решта 80% стосуються економіко-соціальних показників політики держави. Про це заявив кандидат у президенти України, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Анатолій Гриценко Скріншот відео

"НАТО і армія — це трішки різні речі. Стандарти НАТО — в них лише 20% військова сфера. 80% критеріїв для того, щоб вступити до НАТО, — це відсутність монополізму та рівні умови конкуренції в економіці, це чесні вибори, це захищене право власності, це відсутність дискримінації, це багато інших соціальних параметрів. Армія — лише невеликий", — сказав політик.

"Якби за армією оцінювали Україну на предмет вступу до НАТО, повірте мені, ми були б там вже років 15 тому, коли приймали Албанію, Румунію, Угорщину, Болгарію, Литву, Латвію, Естонію. Вони і близько до нас не були за параметром НАТО і за оборонно-промисловим комплексом", — додав Гриценко.

Говорячи про українську оборонку, лідер "Громадянської позиції" порадив допустити до виробництва озброєння приватні компанії та розсекретити державне замовлення. На його думку, це дозволить уникнути корупції в зазанченій сфері.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

кандидат у президенти заявив, що незважаючи на неготовність Альянсу надати Україні план дій щодо членства в НАТО, країна має виконати цей план без його формального надання.

Раніше Гриценко говорив, що перш ніж заявляти про бажання отримати членство в НАТО, Україні слід вирости в економічному, військовому, промисловому й інших аспектах. Він упевнений, що на цьому шляху країна має шанс обігнати більшість країн Альянсу і ЄС.

Також політик упевнений в тому, що вибори не змінять проєвропейських пріоритетів зовнішньої політики України — руху до НАТО і Європейського Союзу.

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