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"Могли бути 15 років тому": Гриценко пояснив, що завадило вступу України до НАТО

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Якби критерієм для вступу до НАТО був лише стан армії країни, Україна могла стати членом Альянсу ще 15 років тому.

Однак військова частка при ухваленні такого рішення займає лише 20%. Решта 80% стосуються економіко-соціальних показників політики держави. Про це заявив кандидат у президенти України, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Скріншот відео

"НАТО і армія — це трішки різні речі. Стандарти НАТО — в них лише 20% військова сфера. 80% критеріїв для того, щоб вступити до НАТО, — це відсутність монополізму та рівні умови конкуренції в економіці, це чесні вибори, це захищене право власності, це відсутність дискримінації, це багато інших соціальних параметрів. Армія — лише невеликий", — сказав політик.

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"Якби за армією оцінювали Україну на предмет вступу до НАТО, повірте мені, ми були б там вже років 15 тому, коли приймали Албанію, Румунію, Угорщину, Болгарію, Литву, Латвію, Естонію. Вони і близько до нас не були за параметром НАТО і за оборонно-промисловим комплексом", — додав Гриценко.

Говорячи про українську оборонку, лідер "Громадянської позиції" порадив допустити до виробництва озброєння приватні компанії та розсекретити державне замовлення. На його думку, це дозволить уникнути корупції в зазанченій сфері.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
Теги
НАТОГромадянська позиція
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Mihailov Andrei
Mihailov Andrei
Это в Прибалтике нет дискриминации?!)))
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Ikcheev Salomon
Ikcheev Salomon
Mihailov Andrei, да мир уже активно меняется, англосакские подстилки останутся у разбитого корыта, и попытки кого то изолировать не к чему не приведут, потому что в современном мире больше 2-х глобальных игроков, следовательно есть с кем договариваться. Майдауны - подстилки англосаксов останутся самыми бедными в европе еще много десятилетий если не изменят свою политику...
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
О как! "Выполнить план без его предоставления" - новация в планировании.
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