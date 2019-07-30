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Вибори до Верховної Ради України 2019

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"Гройсман — самогубець": Порошенко пояснив свою поразку на "малій батьківщині"

2.5т Читати матеріал російською

Якби прем'єр-міністр України Володимир Гройсман не вирішив вести самостійну політику та розділитись із партією Петра Порошенка "Європейська солідарність", то, об'єднавшись, сили показали б кращий результат на позачергових виборах у ВРУ.

Таку думку висловив п'ятий президент України, лідер партії "ЄС" Петро Порошенко в інтерв'ю "Українській правді". Він прокоментував ситуацію у Вінницькій області, де "Європейська солідарність" посіла четверте місце.

Саме на 12 окрузі регіону Порошенко свого часу сам обирався до парламенту, згодом там балотувався і його син Олексій.

Порошенко і Гройсман

Порошенко і Гройсман

"Розпорошеність демократичних сил. Ми і політична сила Гройсмана. Це була єдина область, де він подолав 5% бар’єр. Єдина у всій Україні. І він не переміг в області, але подолав бар’єр. На відміну від нас, де прохідний бар’єр було подолано майже по всій Україні. Якщо скласти результати, то точно мали би можливість боротися за перемогу", — пояснив п'ятий президент.

Він зазначив, що з фракції Блоку Порошенка на Вінниччині перемогли окремі народні депутати, які йшли самовисуванцями, а від прем'єр-міністра — ніхто не переміг ані у місті, ані в регіоні.

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Порошенко сказав, що пишається тим, хто зайняв друге місце на "його окрузі". За його словами, кандидатка від "ЄС" Олена Верлан-Кульшенко — "фантастична жінка, волонтер, лікар, військовий медик, мама чотирьох дітей".

Також лідер політсили додав, що жодним чином не ображається на Гройсмана. Проте пригадав, що він був четвертим у партійному списку Порошенка, також політсила п'ятого президента висунула його на спікера та на прем’єр-міністра.

"Завершення моєї президентської каденції — це завершується перший етап, коли кожен може обирати подальше життя. Чи було право у Володимира зробити цей вибір? Було. Чи схвалюю я цей вибір? Ні. Я вважаю, що з політичної точки зору, це було самогубство. Але чи має він право на цей вибір? Очевидно так. Життя показало чи правий він був, чи ні", — прокоментував Порошенко.

Він додав, що критику Гройсмана сприймає лише як технологічні рекомендації, які не допомогли партії прем'єр-міністра пройти у парламент.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Петро Порошенко Володимир Гройсман
Місце
Україна Вінниця
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