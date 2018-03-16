Могеріні: ЄС не визнає вибори президента Росії в Криму

Головна дипломатка Євросоюзу Федеріка Могеріні заявила про невизнання проведення виборів Росією в анексованому Криму та наголосила на продовженні політики невизнання анексії півострова Росією.Європейський Союз не визнає проведення виборів Російською Федерацією на Кримському півострові. Про це йдеться у опублікованій в п'ятницю, 16 березня, заяві верховної представниці Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні. Вона також наголосила, що ЄС, як і раніше, повністю підтримує українські суверенітет і територіальну цілісність та й надалі дотримується політики невизнання анексії Криму Росією.

Могеріні також звернула увагу на значне погіршення ситуації з дотриманням прав людини в Криму після анексії. "Жителі півострова стикаються із систематичними обмеженнями фундаментальних свобод, таких як свобода висловлювань, віросповіданнь, участі в об'єднаннях та права на мирні зібрання", - йдеться у заяві. Особливо утисків, за словами Могеріні, зазнають кримські татари, чиї ЗМІ та органи самоврядування - Меджліс - було заборонено російською владою на території півострова.

Євросоюз, окрім того, застерігає, що призов жителів Криму до російських збройних сил та примусове надання жителям Криму російського громадянства є порушенням міжнародного права, наголосила Могеріні. Вона також вкотре закликала звільнити Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Миколу Семену та інших громадян України, які перебувають в російському ув'язненні.

Нагадаємо, вибори президента Росії відбудуться у неділю, 18 березня.