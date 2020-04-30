"Мізків повна корзина!" "Слуга народу" Холодов обізвав співробітників SkyUp "придурками"
Народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Холодов влаштував скандал в кіпрському аеропорту через те, що співробітники авіакомпанії "SkyUp" побоювалися пускати його на рейс Ларнака – Київ.
Як розповіла в Facebook журналістка Наталя Седлецька, напередодні Холодов опублікував пост про те, що він захворів на коронавірус. Тому в SkyUp занепокоїлися, побоявшись наразити на небезпеку інших пасажирів.
"За п'ять годин до цього народний обранець сам опублікував у себе на Facebook пост, в якому пояснив, чому останні півтора місяці він провів не в Україні, а на Кіпрі, пропустивши 5 позачергових засідань Ради. Каже, захворів там на коронавірус, і лікарі йому заборонили виходити з дому, при цьому тест йому не робили. Але депутат упевнений, що перехворів саме COVID-19 в складній формі, з гострим бронхітом", – написала вона.
"І працівників SkyUp, очевидно, напружила ця інформація, оприлюднена самим депутатом – і вони задумалися, чи не несе Холодов загрозу для інших пасажирів рейсу, і запропонували звернутися до лікаря і здати тест", – розповіла Седлецька.
Сам Холодов в Facebook назвав незаконними дії співробітників авіакомпанії.
"Ці представники української компанії, які начиталися преси, порушують закони! Мізків повна корзина! Спробую дістатися до Києва, незважаючи на придурків, які сидять в цій компанії!" – написав нардеп.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше журналісти дізналися, що Холодов перед закриттям авіасполучення між країнами в зв'язку з пандемією коронавірусу полетів на Кіпр і поки не повертався в Україну.
Народний депутат заявив, що залишився на самоізоляції на острові Кіпр через симптоми коронавірусу. "Ну і не звик по життю скаржитися. Перебуваючи не в Україні, не хотів виносити цю інформацію публічно", – пояснив незабаром Холодов.