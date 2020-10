Міжнародний демократичний союз привітав 'Євросолідарність' із успіхом на місцевих виборах

Міжнародний демократичний союз (International Democrat Union) привітав партію "Європейська солідарність" та Петра Порошенка з успіхом на місцевих виборах.

Про це з посиланням на твітер-акаунт союзу повідомила пресслужба політсили в середу, 28 жовтня.

"Міжнародний демократичний союз вітає нашого учасника, партію "Європейська солідарність" та її лідера Петра Порошенка у зв’язку з перемогою у 5 регіонах та входженням до складу всіх обласних рад за результатами нещодавніх виборів в Україні", – йдеться в повідомленні організації, опублікованому у твітері.

Зазначимо, що Міжнародний демократичний союз – це платформа, яка сприяє розвитку демократії та політиці правоцентристів у всьому світі. Засновниками IDU були прем’єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер, тодішній віцепрезидент США Джордж Буш, мер Парижа та згодом президент Франції Жак Ширак, канцлер Німеччини Гельмут Коль та багато інших партійних лідерів.

Сьогодні до організації належать понад 80 партій із понад 60 країн з усього світу. Серед партій-членів: Республіканська партія (США), Християнсько-демократичний союз (Німеччина), Консервативна партія (Велика Британія). Головою організації є колишній прем’єр-міністр Канади Стівен Гарпер.

"Європейська солідарність" подала заявку на членство IDU влітку 2019 року. 29 липня 2020 року відбулося засідання членів IDU в онлайн форматі з метою розгляду заявок на членство партій-кандидатів. У засіданні під головуванням Стівена Гарпера взяли участь понад 70 учасників з усього світу.

Члени IDU одноголосно проголосували за членство партії "Європейська солідарність" у IDU (перший етап членства – Observer Member). Партія рекомендована до отримання повного членства під час IDU Саміту навесні 2021 року.

