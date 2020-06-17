Міжнародний безпековий форум закликав Зеленського негайно припинити переслідування Порошенка

Міжнародний форум з питань безпеки у Галіфаксі закликав президента України Володимира Зеленського припинити його переслідування щодо свого попередника Петра Порошенка. Про це стало відомо з опублікованої на сайті форуму заяви.

“Президенту Зеленському слід знати, що прихильники демократичного та економічного розвитку України не мають жодних ілюзій щодо політичних мотивів, які стоять за спробами ув’язнити колишнього президента України Петра Порошенка”, –наголосив президент Міжнародного форуму з питань безпеки у Галіфаксі Петер Ван Прааг.

Порошенку, який залишив посаду президента України після минулорічних виборів, нині загрожує більше десятка обвинувачень, що були розпочаті проти нього прокурорами, які діють від імені президента Зеленського. У разі визнання Порошенка винним, йому загрожує до 10 років в’язниці.

“Україна зробила багато самопожертв на шляху до свого демократичного та процвітаючого майбутнього, і президенту Зеленському варто зрозуміти, що будь-які спроби кинути за грати своїх політичних опонентів не повинні мати місця в країні, яка прагне бути частиною спільноти цивілізованих націй”, – зазначив Ван Прааг.

“У разі ув’язнення колишнього президента Порошенка, Україні загрожують серйозні наслідки для її відносин з демократичними державами та інституціями, як і порушить питання про те, чи слід західним націям продовжувати надавати свою економічну та фінансову допомогу країні, яка відмовилася від верховенства права”, – застеріг Ван Прааг.

Підсумовуючи, Ван Прааг наголосив, що “у кращих інтересах демократичного майбутнього України президенту Зеленському було б негайно закликати до припинення всіх слідчих дій щодо пана Порошенка”.

Нагадаємо, Міжнародний форум з питань безпеки у Галіфаксі є позапартійною, неприбутковою організацією, яка проводить провідну у регіоні Північної Америки конференцію з питань міжнародних відносин та безпеки. Її місія полягає у зміцненні стратегічного співробітництва між демократіями світу. Цьогорічна конференція відбудеться 20-22 листопада 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 16 червня 2020 року стало відомо про смерть батька президента України - Олексія Порошенка. Напередодні у нього стався інсульт через звістку про порушення чергового кримінального провадження проти його сина, що стала ще одним проявом політичного переслідування Петра Порошенка з боку чинної влади.