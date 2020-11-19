Між Аваковим і Єрмаком виник конфлікт через історію з "вагнерівцями" – ЗМІ

Скандал зі зривом операції щодо "вагнерівців" в Білорусі нібито вплинув на відносини між главою Офісу президента Андрієм Єрмаком і міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Про це пише "Телеграф" з посиланням на впливового співрозмовника. За його словами, глава МВС впевнений в зливі інформації і вимагає знайти винних.

Джерело підкреслило, що Офіс президента свідомо гальмує розслідування цієї історії.

"Для суспільства робиться вигляд, що цієї операції чи то не було, то вона зірвалася з вини української сторони. У співробітників спецслужб результат цієї масштабної спецоперації викликає масу питань і тут вони знайшли союзника в особі Авакова", – розповів співрозмовник.

Ще одне джерело зазначило, що Аваков пам'ятає спроби Єрмака змістити його з посади. Незважаючи на спростування від голови ОП, міністр впевнений в зворотному.

"Таке не забувається, зараз Аваков шукає (і знаходить) союзників, щоб в зручний момент викинути Єрмака з Офісу президента", – додало джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL, першим про те, що до зриву операції СБУ з "вагнерівцями" в Білорусі може бути причетний Андрій Єрмак, заявив агент НАБУ, ветеран АТО Євген Шевченко.

Зі свого боку журналіст Юрій Бутусов додав, що спецоперацію Служби безпеки України Єрмак зірвав, щоб не псувати відносини з Росією.

Глава ОП заявив, що зрив спецоперації українських є "вигаданою історією".