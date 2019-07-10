"Миттєво і жорстко": Зеленський відреагував на трагедію з колоною ЗСУ на Донбасі

Обстріл автоколони ЗСУ під Гранітним – це спроба зірвати Мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів в Нормандському форматі.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський, коментуючи атаку на главу Донецької ОДА, в результаті якої загинув один військовослужбовець і ще один отримав поранення.

"Цей зухвалий напад чітко показав, хто саме насправді не хоче миру на Донбасі. Обстріл у Гранітному розцінюю як спробу зірвати Мінський процес та поставити під загрозу домовленості про відновлення переговорів у Нормандському форматі. Але розрахунки провокаторів не справдяться. Наша відданість дипломатичним рішенням – незмінна", – підкреслив Зеленський.

Президент доручив начальнику Генштабу Руслану Хомчак "максимально посилити активність підрозділів ЗСУ з виявлення та знешкодження диверсійних груп і миттєво та жорстко реагувати на будь-які інші спроби збройних провокацій проти українських мирних громадян і військовослужбовців".

Також Зеленський висловив співчуття родині воїна, який загинув в автомобілі ЗСУ, і побажав якнайшвидшого одужання пораненому захиснику.

Володимир Зеленський president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі поблизу населеного пункту Водяне російські окупанти обстріляли санітарне авто ООС. Внаслідок двоє українських військових медиків загинули, один отримав поранення.

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