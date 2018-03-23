"Міцнішаємо": Україна отримає військову техніку з ЄС

Україна підписала угоду про закупівлю французьких вертольотів для потреб рятувальників.

"З міністром Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріаном підписали Угоду про закупівлю сучасних вертольотів Airbus Helicopters. Разом з нашими Mi-8, Airbus Helicopters - в рамках сучасного сервіса мобільної вертольотної служби будуть виконувати завдання НПУ, ДСНС, погранслужби та Нацгвардії" , - повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що парк МВС поповнять 55 вертольотів.

"За фактом підписаного сьогодні з Францією угоди, вертолітний парк МВС поповнять 55 надсучасних гелікоптерів компанії Airbus Helicopters. Уже в цьому році розраховуємо отримати перші 4 вертольоти для нової служби реагування - в тому числі медичні та рятувальні гелікоптери. Міцнішаємо!" - резюмував Аваков.

Як повідомляв "Обозреватель", в січні українцям продемонстрували нові вітчизняні вертольоти SL-231 Scout, які виробляють в Київській області.