Митний конфлікт США та ЄС: сторонам не вдалося досягнути прогресу

Американська сторона натякнула, що переговори можуть бути продовжені і після запровадження мит 1 червня. В ЄС тепер очікують рішення Дональда Трампа.Переговори єврокомісарки з питань торгівлі Сесилії Мальмстрьом та міністра торгівлі США Вілбура Росса в середу, 30 травня, в Парижі на полях зустрічі Організації економічного співробітництва та розвитку не допомогли врегулювати суперечку щодо мит на ввезення продукції зі сталі та алюмінію до США. Перед зустріччю Мальстрьом писала у Twitter, що ЄС хоче бути "повністю звільненим від цих мит" і "радше брав би участь у позитивному порядку денному трансатлантичної торгівлі".

З Россом зустрічався також міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier). Після переговорів він зазначив, що його занепокоєння щодо запровадження мит Сполученими Штатами "не ослабло", повідомляє агентство AFP. ЄС звільнений від мит на продукцію зі сталі та алюмінію до 1 червня - до цієї дати місяць тому Білий дім в останній момент відклав запровадження мит для ЄС, Канади та Мексики.

Тепер рішення щодо мит - за президентом США. Альтмаєр очікує, що той оголосить про нього вже 31 травня. Вілбур Росс своєю чергою заявив, що "переговори можна вести і з митами, і без", натякаючи на можливе продовження переговорів з ЄС після 1 червня.

Нагадаємо, 8 березня Дональд Трамп офіційно оголосив, що запроваджує 25-відсоткове мито на імпорт сталі та 10-відсоткові ввізні мита для імпортного алюмінію. Рішення США про мита на сталь та алюміній жорстко розкритикували в ЄС та Китаї та пообіцяли вдатися до контрзаходів. Зокрема, Сесилія Мальмстрьом заявила, що якщо мита будуть дійсно запроваджені, ЄС звернеться до Світової організації торгівлі й шукатиме підтримки з боку інших великих виробників сталі. США звільнили продукцію з ЄС від мит спочатку до 1 травня, а згодом - до 1 червня.