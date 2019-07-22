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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Мітингував за "русскій мір": в Раду проривається скандальний мер Мелітополя

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На позачергових виборах до Верховної Ради України за мажоритарним округом №80 (Мелітополь) лідує скандальний мер міста Сергій Мінько, замішаний в безлічі корупційних скандалів і зв'язках з російським агресором.

Як повідомляється в сюжеті програми Focus, одіозний кандидат в нардепи торгує землею в курортному селищі Кирилівка на Азовському узбережжі. Крім того, він зажив слави "черешневого магната", оскільки під час російсько-української війни постачав свої ягоди через Білорусь в російський Санкт-Петербург (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сергій Мінько

Сергій Мінько

Скріншот відео

Не менш скандальними фактами його біографії є проросійські мітинги в Мелітополі у 2014 році. Під прапором країни-агресора він закликав жителів міста до сепаратистського референдуму і обіцяв домогтися торгівлі з Митним союзом.

Мінько на мітингу на підтримку "русского міра" у 2014 році

Мінько на мітингу на підтримку "русского міра" у 2014 році

Скріншот відео

Заклики Мінька до торгівлі з Митним союзом

Заклики Мінька до торгівлі з Митним союзом

Скріншот відео

Що стосується кар'єри, то, завдяки патронам з нині забороненої в Україні Партії регіонів, її тодішній депутат Мінько став секретарем міської ради, а потім двічі прийняв присягу мера і повністю захопив владу в південному місті. Це сталося всупереч безлічі рішень судів, які іменем України визнали його дії протиправними.

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Слід нагадати, що Мінько "прославився" і переведенням всіх мелітопольських школярів на сухий пайок. Адже мер скасував сніданки у всіх школах свого міста. Крім того, він вкрав у нього комунальну теплокомпанію, а людину, яка в прямому ефірі розкрила городянам цю енергоаферу, Мінько досі переслідує поліцейським пресингом і шістьма кримінальними справами.

Створення будь-яких депутатських чи інших комісій про долю комунальних підприємств Мелітополя мер ветував і забороняв 40 раз поспіль.

Напередодні парламентських виборів Мінько намагався вступити в лави президентської партії "Слуга народу", але його не прийняли туди. Саме тому у виборчі перегони він увійшов як самовисуванець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, діяльність міського голови Мелітополя Сергія Мінька протягом п'яти років завдала колосальної шкоди бюджету та інтересам міста, вважають місцеві жителі. А депутати міськради звернулися в поліцію, прокуратуру, ДБР і НАБУ.

Також надійшло вже кілька повідомлень "про безмежний тиск на бізнес, вимагання та загрозу здоров'ю людей" в Мелітополі і Кирилівці. В поле зору потрапили "вічний" мер Мелітополя Сергій Мінько і сільський голова курортної Кирилівки Іван Малєєв.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна Мелітополь
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
ДАЕШЬ РУССКИЙ МИР УКРАИНЕ! 73% УКРАИНЦЕВ ПИДТРИМУЮТ!
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Даже если это правда то на фоне упырей с Киева он сущий душка...
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ильич Владимир, душка с душком рашистским.
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Филоненко Алексей
Филоненко Алексей
Уважаемый обозреватель,ваша статья о мэре из Мелитополя является лживой и не приемлимой,что ставит актуальность ваших новостей под сомнение. Пожалуйста проверяйте информацию прежде чем выносить на общее обозрение.
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nic nic_
nic nic_
Филоненко Алексей, Так расскажите .
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Лысенко Ольга
Лысенко Ольга
Филоненко Алексей, абсолютно с вами согласна.
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