Мітинг на підтримку Порошенка продовжився під Офісом президента: вимагають зупинити політрепресії

У четвер, 18 червня, у рамках акції проти політичних переслідувань п’ятого президента України Петра Порошенка, що пройшла під стінами Печерського суду, тисячі людей пройшли маршем на вулицю Банкову до Офісу президента Володимира Зеленського. Вони вимагають припинити наступ на армію, віру, мову і лідера опозиції.

Як повідомила пресслужба "Європейської Солідарності", серед учасників акції – народні депутати України, громадські діячі, активісти, ветерани АТО, волонтери, представники громадянського суспільства з різних областей України.

"Мета переслідувань проти Порошенка зрозуміла. Залякати таких як ми, відбити будь-яке бажання протестувати, тверезо оцінювати момент, пам’ятати, які жертви були принесені для того зокрема, щоб цей офіс був зайнятий сьогодні. Починаючи від тих, хто загинув на Майдані, і продовжуючи тими, хто зараз продовжує гинути – зокрема і на ділянках розведення", – наголосив генерал-лейтенант, народний депутат Михайло Забродський.

"Вони думають, що можна залякати тих, хто не злякався взимку і навесні 14-го, а прийшов у військкомати, сів і поїхав на Схід захищати Україну", – заявив бойовий генерал.

Мову, віру та армію, які Порошенко використовував як лозунг своєї перед виборчої програми та весь час у владі, він назвав "стовпами, на яких будується держава".

"Це наші форпости, які ми не здамо. Нагадаємо про це Зеленському", – наголосив народний депутат Володимир В’ятрович.

"Немає "Слуг народу", є "слуга Кремля". Кремль, Путін руками наляканого закомплексованого президента намагається закрити в тюрму Верховного Головнокомандувача, який не злякався Путіна і став на захист нашої країни", – пояснив свою позицію ветеран АТО Олексій Петров.

"Все життя я чув від своїх батьків: "Тобі є різниця, на якій вулиці ти живеш, тобі дуже важливо знати свою мову, поважати мову інших, дуже важливо, що читають і дивляться твої діти. В радянські часи я чув від батьків, що ми обов’язково повернемось до Криму, тільки зараз я почав розуміти, що мабуть саме це, окрім боротьби, дозволило їм повернутися в Крим. Я бажаю, щоб ніколи в житті нікому, зокрема автору вислову "яка різниця", щоб ані йому, ані його батькам не доводилося жити на вулиці Адольфа Гітлера. Є різниця якою мовою розмовляєш, яке небо над тобою і як називається твоя країна", – говорить режисер Ахтем Сеітаблаєв.

"Свідомо чи підсвідомо, Зеленський, переслідуючи Порошенка, зупиняє рух України в ЄС і НАТО. Ми цього не допустимо. І ми говоримо Зеленському: зупинися! Ми вимагаємо від Зеленського зупинити політичні репресії в Україні – проти українців, волонтерів, учасників АТО, проти опозиційних політичних діячів – Софії Федини, Володимира В’ятровича, Тетяни Чорновол, і десятків-десятків інших патріотів", – заявив народний депутат, колишній комендант Євромайдану Андрій Парубій.

"Разом нас багато – нас не подолати", – скандували учасники акції знамените гасло ще часів Помаранчевої революції.

"Знищувати Україну ми не дамо. Щоб дати відсіч, об’єднаються усі. Бо Україна в нас одна", – попередила Софія Федина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час виступу на багатотисячному мітингу під стінами Печерського суду Порошенко повідомив, що влада порушила ще одне провадження проти нього – за отримання Томосу та утворення Православної церкви України.