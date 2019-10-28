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28 жовтня • оновлено в 22:56
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Місяць на все: командувач ООС розкрив план розведення військ на Донбасі

3.9т Читати матеріал російською

Після розведення сил і засобів у Петровському і Золотому планується відведення військ у районі Богданівки і ще на чотирьох ділянках.

Про це повідомив командувач операцією Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко, передає "Радіо Свобода".

"Попередньо визначено ще додатково чотири ділянки, на яких можливе розведення сторін, але рішення щодо них поки ще тристоронньою контактною групою в Мінську не ухвалювали...

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Розведення почнеться на ділянках у районі Богданівки і Золотого, далі ще на чотирьох ділянках і після того уздовж всієї лінії розмежування", – розповів Кравченко.

Всього в ООС виділяють близько 30 населених пунктів, де повинні провести розведення сил. Очікується, що процес відведення займатиме 30 діб і почнеться, коли протягом 7 днів буде зберігатися режим тиші.

Володимир Кравченко

Володимир Кравченко

Цензор.НЕТ

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
В Золотом сначала разберитесь! А то Пу устроит вам не встречу, а золотой дождь! И будет Зе божьей россой умываться)!
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Тарас Бор
Тарас Бор
Во как возбудились представители тупиковой ветви эволюции.Шо,блины на лопате учуяли?
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ну, вот! А говорили, что не уйдёте... Выполняйте взятые Порошенко обязательства, не ерзайте под клиентом и избежите чрезмерного насилия. А там, глядишь, и понравиться!
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Тарас Бор
Тарас Бор
Лазарев Ярослав,а тебе то что,педрило мухосранское?Загорай на море Лаптевых да репу жри.И будет тебе счастье.
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