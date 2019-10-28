Місяць на все: командувач ООС розкрив план розведення військ на Донбасі

Після розведення сил і засобів у Петровському і Золотому планується відведення військ у районі Богданівки і ще на чотирьох ділянках.

Про це повідомив командувач операцією Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко, передає "Радіо Свобода".

"Попередньо визначено ще додатково чотири ділянки, на яких можливе розведення сторін, але рішення щодо них поки ще тристоронньою контактною групою в Мінську не ухвалювали...

Новини Добровольці вивезли зброю із зони розведення на Донбасі

Розведення почнеться на ділянках у районі Богданівки і Золотого, далі – ще на чотирьох ділянках і після того уздовж всієї лінії розмежування", – розповів Кравченко.

Всього в ООС виділяють близько 30 населених пунктів, де повинні провести розведення сил. Очікується, що процес відведення займатиме 30 діб і почнеться, коли протягом 7 днів буде зберігатися режим тиші.

Володимир Кравченко Цензор.НЕТ

Як писав OBOZREVATEL:

Про досягнення домовленостей із розведення військ у Петровському і Золотому президент Володимир Зеленський повідомив 1 жовтня на брифінгу.

Відведення військ відбудеться в рамках реалізації плану мирного врегулювання, відомого як "формула Штайнмаєра". Після розведення сил очікується проведення виборів в ОРДЛО.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал