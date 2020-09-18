Місцеві вибори завершаться перемогою партії Тимошенко, а "слуг" чекає провал, – експерт

Партія "Слуга народу" ризикує не отримати жодного мера у великих містах та не зможе завести в місцеві ради бодай другу-третю за чисельністю фракцію. Водночас команда Юлії Тимошенко може показати найкращий результат й отримає перспективи на загальнонаціональному рівні.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав політичний експерт Дмитро Корнійчук.

"Стомившись від "тиранії клоунів" і балагану непрофесіоналізму, стомившись спостерігати, як пхають у кишені та під кришку рояля "солоденьке" з бюджету, українці хочуть бачити при владі компетентних та професійних управлінців. Саме тому мільйони людей готові на місцевих виборах голосувати за "Батьківщину", знаючи що за цією командою стоїть такий професіонал, як Тимошенко", – констатує політолог.

За його словами, роботу "нових облич" українці нині відчувають на власних гаманцях – рівень життя погіршується, а тарифи зростають. Крім того, він зауважує, що людей обурює дерибан країни новою владою, розпродаж землі та стратегічних підприємств, а також заробляння навіть на епідемії коронавірусу.

"Насправді, в Україні лише Тимошенко – єдиний політик, який має реальний досвід управління країною (двічі прем’єрміністр), глибинне розуміння економічних процесів, чіткий покроковий план виходу України з кризи. І найголовніше – Тимошенко об’єднує всю країну своєю чіткою проукраїнською позицією. І є єдиним лідером, для якого в пріоритеті добробут людей і національні інтереси", – вважає Корнійчук.

Він також додав, що місцеві вибори покажуть реальний рівень підтримки президента та його політичної сили, а отже, найімовірніше за результатами перегонів постане питання дострокових парламентських та президентських виборів, на яких Тимошенко та "Батьківщина" також матимуть найкращі шанси.

Нагадаємо, партія Юлії Тимошенко йде на вибори під гаслом "Єдина надійна команда". "Батьківщина" заявила про намір висунути до місцевих рад в усіх регіонах більше 45 тисяч кандидатів. На всіх виборах ОТГ із 2014 року "сердечні" незмінно посідали перше місце за кількістю депутатів, обраних від партій.