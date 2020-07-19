Місцеві вибори в Україні: з'явилося пояснення, як працюватиме виборча система

Адвокат Олександр Боришевич роз'яснив, як саме буде працювати виборча система під час проведення місцевих виборів в Україні, які призначені на 25 жовтня 2015 року.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, навівши у приклад вибори до Київради.

"120 депутатів ділимо на 10, отримаємо, що в Києві буде близько 12 виборчих округів (по Кодексу може бути 2 виборчі округи). В інших адміністративно-територіальних одиницях система визначення округів аналогічна, кількість депутатів ділите на 10", – написав Боришевич.

Адвокат зазначив, що виборча квота рахується від кількості голосів, які отримала партія, яка подолала п'ятивідсотковий бар'єр.

"У Києві за партії, які пройшли до Київради в 2015 році, віддали свої голоси 550 000 виборців. Тепер 550 000 голосів ділимо на 120 депутатських мандатів, і отримуємо виборчу квоту 4600 голосів", – пояснив він.

"Партія "Х" висуває до Київради єдиний виборчий список, 120 кандидатів в депутати! Кожен з цих кандидатів має бути включений в регіональний виборчий список, в середньому 10 кандидатів на один округ, які в регіональному виборчому списку мають свої порядкові номери. Виборець в окрузі голосує за партію і ставить номер пріоритетного кандидата в квадратику поруч!", – додав адвокат.

Боришевич підкреслив, що, якщо партія отримала в окрузі 18 тисяч голосів виборців, то це кількість необхідно поділити на виборчу квоту 4 600, що дорівнює 3.9. "Це означає, що від цього округу до Київради потраплять 3 депутата. Ще 0.9 квоти означає, що 4 140 голосів є нерозділеним і переходять в єдиний виборчий список", – пояснив він.

Також адвокат розповів, як визначатиметься порядковість кандидатів на окрузі. Спершу, зазначив він, будуть розташовані кандидати, получвшіе 25% голосів і більшою за виборчу квоту (4 600), тобто більше 1 150 голосів. Потім йдуть кандидати, які отримали менше 1 150 голосів в черговості, визначеної партією.

"Наприклад:

Іванов Іван (4500 голосів) (4 номер у списку). Кириченко Влад (1200 голосів) (2 номер в списку) Приходько Тарас (150 голосів) (1 номер в списку) Крупич Антон (700 голосів) 3 номер в списку Антохина Аліна (900 голосів) 5 номер в списку

Тобто до ради проходить Іванов, Кириченко і Приходько", – підкреслив адвокат.

"Всі нерозділені голоси йдуть в корзину єдиного виборчого списку. Партія "Х", наприклад, має 24 000 нерозділені голосів з усіх округів. Це означає, що з Єдиного виборчого списку до ради заходить ще 24 000 голоси/4 600 виборча квота дорівнює 5 депутатам. При цьому кандидати, обрані в округах, не враховуються при розподілі мандатів за єдиним виборчим списком", – підсумував Боришевич.

Facebook Олександра Боришевича

Facebook Олександра Боришевича

Facebook Олександра Боришевича

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада призначила проведення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. За відповідний проект постанови 15 липня проголосували 326 народних депутатів.