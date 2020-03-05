За результатами місцевих виборів до влади мають прийти люди, здатні вирішувати проблеми міст або областей.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час своєї поїздки в Полтавську область, повідомляється на сайті глави держави.
president.gov.ua
"Я хочу, щоб на місцевих виборах прийшли люди, здатні підняти місто або область", – зазначив президент.
Він також закликав підприємців запропонувати йому авторитетні кандидатури для участі у виборах.
Зеленський зауважив, що це не обов'язково повинні бізнесмени. Кандидатами можуть бути промисловці або представники громадськості.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський призначив відповідальних в регіонах людей, які будуть вести підготовку до місцевих виборів.
Нагадаємо, що в Україні місцеві вибори відбудуться восени 2020 року.
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