Місцеві вибори в Україні: як проголосувати й коли будуть результати

У неділю, 25 жовтня, в Україні відбудуться вибори мерів міст, голів селищних та сільських рад, а також депутатів до місцевих органів влади всіх рівнів. Уперше в історії незалежності вибори організовуватимуться на новій територіальній основі: громадяни голосуватимуть за представників новостворених громад.

Крім того, передбачено й інші зміни – запровадження нових виборчих систем під час обирання депутатів місцевих рад і введення гендерної квоти (серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути не менш ніж дві жінки). Ще одна особливість виборів 2020 року – проведення президентського опитування громадян, яке складатиметься із п'яти питань.

OBOZREVATEL детально стежитиме за всіма подробицями голосування.

Коли й де можна проголосувати

Взяти участь у голосуванні мають право всі громадяни України, яким виповнилося 18 років. Особи, які хочуть проголосувати не за місцем прописки, перед цим повинні були пройти відповідну процедуру. Виборчі дільниці традиційно працюватимуть з 8:00 до 22:00.

Як заповнити бюлетень

Аби заповнити бюлетень із виборів до місцевих рад та ОТГ, українцям потрібно буде поставити позначку навпроти партії, яку вони хочуть підтримати, а поруч – вписати номер конкретного кандидата.

Що не можна робити на виборчій дільниці

Під час волевиявлення громадянам не дозволяється:

фотографувати та знімати на відео виборчий бюлетень;

виносити виборчий бюлетень за межі приміщення для голосування та передавати його іншим особам;

малювати на виборчому бюлетені;

приносити на дільницю символіку партій чи кандидатів.

Що робити, якщо ви випадково зіпсували бюлетень

У разі випадкового псування виборчого бюлетеня кожен громадянин може замінити його один раз. Для цього необхідно написати заяву до члена виборчої комісії, який видавав бюлетень, та обміняти зіпсований документ на новий.

Скільки й допоки будуть рахувати голоси

ЦВК попередила, що підрахунок голосів виборців займе тривалий час. Під час симуляції цього процесу було встановлено, що заповнення лише одного примірника протоколу від руки зайняло 1 год 40 хв. Щоб зменшити цей час, повні назви місцевих організацій політичних партій та ПІБ кандидатів вирішили надрукувати.

Наголосимо, що крайнім терміном визначення результатів виборів встановлено 6 листопада. А вже приблизно 15 листопада повинен відбутися II тур виборів мерів у містах, де мешкає понад 75 тисяч виборців. Якщо ніхто із кандидатів 25 жовтня не набере більше ніж 50% голосів, то до II туру проходять обидва лідери.

Новели виборчого законодавства в Україні.

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