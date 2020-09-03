Місцеві вибори в Україні: як по-новому будуть голосувати українці. Інфографіка

25 жовтня в Україні пройдуть чергові місцеві вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних і міських голів.

OBOZREVATEL розібрав, які з'явилися нововведення після ухвалення Верховною Радою змін до Виборчого кодексу України.

Вибори депутатів сільських, селищних і міських рад

Так, виборча система тепер буде залежати від кількості виборців на окрузі. Якщо понад 10 тисяч виборців, то буде застосовуватися пропорційна система з умовно відкритими списками. Висунення кандидатів: тільки політичні партії або їхні осередки.

Якщо ж виборців менше ніж 10 тисяч – мажоритарна система відносної більшості з обранням не менше ніж два і не більше ніж чотири депутати в одному окрузі. Висунення кандидатів: самовисування або політична партія.

Вибори депутатів сільських, селищних і міських голів

Якщо на окрузі більше ніж 75 тисяч виборців, то вибори будуть проходити за мажоритарною системою абсолютної більшості (в два тури, якщо в першому ніхто з кандидатів не набрав понад 50% голосів).

Якщо на окрузі менш ніж 75 тисяч виборців – мажоритарна система відносної більшості (в один тур, переможець повинен набрати більшість голосів).

Відзначимо, що кандидатам заборонено:

одночасно балотуватися в депутати за партійними списками більш ніж у два рівні рад

бути кандидатам на посаду глави більш як однієї громади

бути одночасно самовисуванцем та кандидатом від партії

Також для кандидатів вводиться грошова застава, яка залежить від кількості виборців на окрузі:

менше ніж 75 тисяч виборців для кандидатів на посаду сільського, селищного та міського голови – 1 мінімальна зарплата (4723 грн)

Більше ніж 75 тисяч виборців для кандидатів на посаду міського голови – 4 мінімальні зарплати (18 892 грн) на кожні 90 тисяч виборців

Менш як 10 тисяч виборців для кандидатів у депутати сільських, селищних і міських рад – 20% мінімальної зарплати за кожного кандидата (944,60 грн).

Понад 10 тисяч виборців для кандидатів у депутати сільських, селищних і міських рад – 4 мінімальні зарплати (18 892 грн) на кожні 90 тисяч виборців.

Крім того, новелою в законі стала "гендерна квота". Тобто під час формування єдиного та територіальних виборчих списків у кожній п'ятірці кожного виборчого списку має бути не менше ніж два кандидати обох статей.

Якщо ж в списку немає кратності п'яти, то кандидати обох статей повинні бути внесені в список почергово.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 5 вересня ЦВК України оголосила початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року.