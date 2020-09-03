Місцеві вибори в Україні: як по-новому будуть голосувати українці. Інфографіка

Олексій Тітофф Політика 14:24, 3.09.2020 Оновлено: 15:27, 3.09.2020

25 жовтня в Україні пройдуть чергові місцеві вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних і міських голів.

OBOZREVATEL розібрав, які з'явилися нововведення після ухвалення Верховною Радою змін до Виборчого кодексу України.

Вибори депутатів сільських, селищних і міських рад

Так, виборча система тепер буде залежати від кількості виборців на окрузі. Якщо понад 10 тисяч виборців, то буде застосовуватися пропорційна система з умовно відкритими списками. Висунення кандидатів: тільки політичні партії або їхні осередки.

Якщо ж виборців менше ніж 10 тисяч – мажоритарна система відносної більшості з обранням не менше ніж два і не більше ніж чотири депутати в одному окрузі. Висунення кандидатів: самовисування або політична партія.

Вибори депутатів сільських, селищних і міських голів

Якщо на окрузі більше ніж 75 тисяч виборців, то вибори будуть проходити за мажоритарною системою абсолютної більшості (в два тури, якщо в першому ніхто з кандидатів не набрав понад 50% голосів).

Якщо на окрузі менш ніж 75 тисяч виборців – мажоритарна система відносної більшості (в один тур, переможець повинен набрати більшість голосів).

Відзначимо, що кандидатам заборонено:

  • одночасно балотуватися в депутати за партійними списками більш ніж у два рівні рад

  • бути кандидатам на посаду глави більш як однієї громади

  • бути одночасно самовисуванцем та кандидатом від партії

Також для кандидатів вводиться грошова застава, яка залежить від кількості виборців на окрузі:

  • менше ніж 75 тисяч виборців для кандидатів на посаду сільського, селищного та міського голови – 1 мінімальна зарплата (4723 грн)

  • Більше ніж 75 тисяч виборців для кандидатів на посаду міського голови – 4 мінімальні зарплати (18 892 грн) на кожні 90 тисяч виборців

  • Менш як 10 тисяч виборців для кандидатів у депутати сільських, селищних і міських рад – 20% мінімальної зарплати за кожного кандидата (944,60 грн).

  • Понад 10 тисяч виборців для кандидатів у депутати сільських, селищних і міських рад – 4 мінімальні зарплати (18 892 грн) на кожні 90 тисяч виборців.

Крім того, новелою в законі стала "гендерна квота". Тобто під час формування єдиного та територіальних виборчих списків у кожній п'ятірці кожного виборчого списку має бути не менше ніж два кандидати обох статей.

Якщо ж в списку немає кратності п'яти, то кандидати обох статей повинні бути внесені в список почергово.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 5 вересня ЦВК України оголосила початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року.

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