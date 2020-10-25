Місцеві вибори в Україні: що робити, якщо побачили порушення на дільниці

В Україні в неділю, 25 жовтня, стартували місцеві вибори. Спостерігачі вже повідомили про перші порушення на дільницях. Є два способи, як ви можете повідомити про це правоохоронцям.

OBOZREVATEL підкреслює,г що ромадський контроль на місцях – найдієвіший спосіб боротьби з фальсифікаціями.

Повідомляти про порушення на виборах – дуже важливо. Це захист права голосу та правової держави.

Це можна зробити, зателефонувавши на гарячу лінію МВС за номером 1536. Якщо порушення відбулося у день виборів, то є можливість звернутися до чергового правоохоронця, який буде на виборчій дільниці.

25 жовтня, ймовірно, спостерігатимуться традиційні порушення: підкуп виборців та членів комісії, перешкоджання волевиявленню (наприклад, людині не дозволяють проголосувати); фінансування агітації; ведення агітації у день виборів. На ці порушення треба звертати особливу увагу.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова закликала всіх українців невідкладно повідомляти про порушення на виборах:

"Порушення виборчого законодавства можуть істотно впливати на результат волевиявлення. Саме тому я закликаю громадян, які стали свідками або потерпілими від таких злочинів повідомляти про них до правоохоронних органів.

Якщо на вас чиниться тиск, вам пропонують за голос гроші або подарунки, загрожують або перешкоджають вашому праву обирати або бути обраним, пам'ятайте – так само нечесно ці кандидати будуть діяти і коли отримають заповітні мандати.

Ваша заява в Нацполіцію, СБУ, ГБР або в найближчу прокуратуру може багато чого змінити, як і ваш безцінний голос на виборах".

Як стежити за порушеннями

Відстежувати інформацію про порушення на місцевих виборах у 2020 році в режимі онлайн можна за допомогою спеціального сервісу МВС vybory2019.mvs.gov.ua. Він працює цілодобово й без вихідних.

Будь-який користувач може побачити інтерактивну карту України і оцінити кількість і розподіл зареєстрованих заяв про порушення по всій країні.

Також за допомогою сервісу можна подати звернення з приводу порушення, натиснувши на кнопку "Подати звернення". У МВС запевнили, що електронні звернення прирівнюються до письмових і обов'язково будуть розглядатися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 25 жовтня, о 08:00 в Україні стартували вибори мерів міст, голів селищних та сільських рад, а також депутатів до місцевих органів влади всіх рівнів. Уперше в історії незалежності вибори організовані на новій територіальній основі: громадяни голосують за представників новостворених громад.

Крім того, передбачено й інші зміни – запровадження нових виборчих систем під час обирання депутатів місцевих рад і введення гендерної квоти (серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути не менш ніж дві жінки). Ще одна особливість виборів 2020 року – проведення президентського опитування громадян, яке складатиметься із п'яти питань.