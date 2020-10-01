Місцеві вибори в Україні: опитування показало рейтинг партій

За результатами опитувань серед українців на місцевих виборах умовний 5% бар'єр долають п'ять партій, де лідером є "Слуга народу".

Про це говорять дані результату опитування Соціологічної групи Рейтинг, який проводився з 19 по 22 вересня.

Так, 5-відсотковий бар'єр можуть подолати "Слуга народу" – 15,6% серед тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, "Опозиційна платформа – За життя" – 11, 5%, "Європейська солідарність" – 11,0%, "Батьківщина" – 8,0% і "За майбутнє" – 5,9%.

Відзначається, що протягом останнього тижня перші чотири партії з п'ятірки (парламентські партії) в сукупності втратили майже 1,5%.

Нижче 5-відсоткового бар'єру розмістилися такі партії: "Радикальна партія" – 4,4%, УДАР – 3,4%, ВО "Свобода" – 3,3%, партія Шарія – 3,0%, "Голос" – 2, 7%, "Наш край" і "Перемога Пальчевського" – по 2,4%, "Пропозиція" – 2,1%, "Сила і честь" – 1,5%, "Самопоміч" – 1,2%.

Усього сумарний рейтинг інших партій, що беруть участь у місцевих виборах і внесених у список для дослідження – 21,8%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидатами на виборах мера Києва, які відбудуться 25 жовтня 2020 року, зареєстровані 13 осіб.