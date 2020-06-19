Місцеві вибори в Україні опинилися під загрозою: чиновник розкрив план ОПУ
Місцеві вибори в Україні (фото – Цензор.НЕТ)
На тлі зростання статистики захворюваності на коронавірус і продовження карантину місцеві вибори в Україні можуть опинитися під питанням.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник голови управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міськради Сергій Дубенко. За його словами, такий сценарій зараз обговорюється в Офісі президента України через обвал рейтингу провладної партії "Слуга народу" в регіонах і по країні в цілому.
"План простий. До кінця липня Верховна Рада повинна ухвалити рішення про проведення виборів (дата, бюджет, округи, інші формальності). Що дивно, але очікувано збігається з термінами продовження карантину", – пояснив він.
"Одночасно до кінця липня малюються цифри зростання захворювань по країні (це абсолютно нескладно, достатньо лише зробити більше тестів). По зомбоящику показують страшну картину хвороб депутатів, відомих артистів і спортсменів, дітей та дружин чиновників. У всьому звинувачують регіональну та місцеву владу. Вводиться посилення карантину і скасовуються вибори ", – додав Дубенко.
Чиновник підкреслив, що остаточне ухвалення рішення щодо цього кейсу – за президентом України Володимиром Зеленським. "Як вважаєте, яке рішення буде ухвалено?" – звернувся він до українців.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
за даними КМІС, за останні тижні електоральний рейтинг президента України Володимира Зеленського опустився до рівня менше 40%. Так, від соціологічних замірів в травні рейтинг глави держави втратив 5% підтримки.
Що стосується рейтингу партії "Слуга народу", то він, за замірами SOCIC, з осені 2019 року впав майже на 20% (у жовтні 2019 електоральний показник цієї партії становив 44%, у травні – 25%).