Сьогодні пройшло закрите засідання Комітету ВРУ з питань організації державної влади за ініціативою голови ТГК Президента України Леоніда Кравчука, який звернувся до нашого комітету з проханням розглянути постанову про призначення виборів на відповідність Закону України Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Не можу коментувати конкретні позиції, оголошені на закритому засіданні комітету, тому прокоментую загальні речі.

Без повернення силового контролю на території окупованих територій, за відсутності українських політичних і громадських структур, українських ЗМІ, наявності бандформувань та п’яти років дикої пропаганди, вибори, при їх проведенні, не можуть вважатися вільними в розумінні 71 статті Конституції України.

Шантаж російською стороною зривом припинення вогню я не можу розглядати інакше, ніж вимоги терористів, виконання яких є шляхом у прірву.

Вибори можуть бути проведені тільки після деокупації території, повернення контролю над кордоном, вільного доступу наглядачів і т.ін. — іншої позиції у Верховній Раді я не бачу.

Детальна механіка того як і при яких умовах мають пройти місцеві вибори на окупованих територіях, має бути консенсусним рішенням українського парламенту; для ґрунтовного аналізу питань, пов’язаних зі зверненням голови ТГК та напрацювання рішення буде створено відповідну парламентську робочу групу.

Враховуючи протестні процеси в регіонах Росії і, особливо в Беларусі, на яку населення Росії уважно дивиться, час грає на нас.

Я впевнений в перемозі України в цьому протистоянні.

Стаття 71. Конституціі України

Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Виборцям гарантується вільне волевиявлення.