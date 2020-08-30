ЦВК оголосила дату початку виборчої кампанії на місцевих виборах в Україні

У ЦВК визначили дату початку виборчого процесу.

Із 5 вересня ЦВК України оголосила початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року.

Рішення було прийняте на черговому засіданні Центральної виборчої комісії 30 серпня на виконання вимог Виборчого кодексу України, повідомляється на сайті відомства.

ЦВК зазначила, що взяла до уваги постанову Верховної Ради "Про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року".

Комісія також внесла зміни до календарного плану основних організаційних заходів із підготовки та проведення місцевих виборів.

Засідання ЦВК 30 серпня. cvk.gov.ua

Нагадаємо, Центральна виборча комісія 8 серпня призначила проведення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.

Раніше OBOZREVATEL писав, як змінити місце голосування на місцевих виборах. Зробити це можна до 10 вересня особисто або онлайн.

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