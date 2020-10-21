У "Слузі народу" відповіли на ідею своєї нардепки скасувати 2-й тур місцевих виборів

Партія "Слуга народу" не має наміру "зривати" другий тур місцевих виборів – 2020 через пандемію COVID-19.

Зареєстрований "слугою" Тетяною Грищенко проєкт постанови, що може скасувати другий тур, пресслужба партії прокоментувала на своєму Telegram-каналі 21 жовтня. У СН наголосили, що ця ініціатива є "особистою думкою окремого депутата і не збігається з позицією партії".

"До того ж виборчий процес перебуває на фінішній прямій, тому такі зміни в ньому неможливі", – йдеться в повідомленні.

У "Слузі народу" зазначили, що виступають за чесне та прозоре проведення виборів для оновлення влади на місцях.

"Ми закликаємо зробити волевиявлення максимально безпечним для громадян і створити всі умови для дотримання протиепідемічних заходів під час проведення голосування", – заявили в партії.

Нагадаємо, що другий тур місцевих виборів має відбутися протягом трьох тижнів із моменту встановлення результатів першого туру. Обиратимуть голів громад, де налічується понад 75 тис. виборців, якщо в першому турі жоден із кандидатів не набрав 50% плюс 1 голос. У громадах, де виборців менше, кандидатів обирають простою більшістю.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови №4234, що передбачає скасування другого туру місцевих виборів через карантин. Ініціаторкою документа стала народна депутатка від "Слуги народу" Тетяна Грищенко.