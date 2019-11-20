"Сто відсотків": Разумков назвав дату місцевих виборів в Україні

Місцеві вибори в Україні пройдуть восени 2020 року, проте на окремих територіях вони можуть відбутися раніше.

Таку заяву зробив у середу, 20 листопада, під час робочої поїздки в Запоріжжя спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, передає "Укрінформ".

"Якщо ми говоримо в цілому про вибори, то вони будуть відбуватися після того, як закінчиться реформа децентралізації – це перше. Друге – після того, як буде прийнятий так званий Виборчий кодекс. Якщо ми говоримо про те, коли вони пройдуть, то це стовідсотково 2020 рік, швидше за все, осінь. Але не виключаю той факт, що на окремих територіях вибори можуть бути і раніше", – поділився він.

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Разумков назвав дату місцевих виборів в Україні

Чи стосується це Запорізької області, Разумков не уточнив, сказавши, що "важко сказати про всю область, виходячи з тієї кількості населених пунктів, які є в регіоні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат від партії "Слуга народу" Віталій Безгін заявив, що місцеві вибори можуть відбутися в травні 2020 роки після закінчення першого етапу децентралізації.

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