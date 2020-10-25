У Зеленського оцінили проведення місцевих виборів і назвали їх демократичними

Передвиборна кампанія в Україні, перебіг голосування і загалом процес місцевих виборів відповідали демократичним стандартам та чинному законодавству.

Таку заяву після завершення голосування у неділю, 25 жовтня, зробила пресслужба Офісу президента. На сайті відомства повідомляється, що всі політичні сили – учасники процесу виборів, а також кандидати мали повний спектр можливостей для донесення своєї позиції до виборців.

В ОП підкреслили, що окремі порушення, які зафіксували правоохоронці, повинні бути розслідувані й отримати справедливу судову відповідь.

"Жодних втручань у виборчий процес із боку органів державної влади та посадових осіб України не було. Це, до речі, безумовний пріоритет для правової та демократичної держави – абсолютно вільне волевиявлення громадян", – зазначила пресслужба.

В ОП заявили, що не сумніваються: підрахунок голосів також буде "чесним, професійним, бездоганним і без всякого традиційного штучного затягування".

Те, що українці обрали своїх представників до органів влади місцевого рівня, в Офісі президента назвали ключовим досягненням.

"Ймовірно, в частині міст відбудуться так звані другі тури голосування за міських голів. У результаті успішної реформи децентралізації саме місцевий рівень влади став ключовим у створенні дійсно комфортних і цивілізованих умов життя в містах, областях, районах і громадах.

Вертикаль центральної влади щорічно збільшує фінансовий потенціал і можливості, які передаються на місця. Від ефективності та чесноти обраних сільських, селищних, міських голів та депутатів місцевих рад буде залежати якість життя кожного громадянина", – сказано в повідомленні.

Вказується, що центральна влада готова співпрацювати з усіма представниками горизонталі місцевої влади заради створення та посилення цивілізованих умов життя у всій Україні.

"Окремо відзначимо, що ситуація з безпекою і професійна організація виборчої процедури дозволила провести місцеві вибори в тих громадах на підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областей, де їх було можливо цілком безпечно організувати – згідно з висновками відповідних органів", – додали в ОП.

Пресслужба звернулася до українців з окупованих територій, заявивши: "Ми обов'язково повернемо конституційний порядок до всіх нині непідконтрольних Україні районів Донецької і Луганської областей, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя".

Поки, як сказали в Офісі Володимира Зеленського, провести вибори там неможливо.

"Але після повної деокупації, відновлення цілком безпечних умов для життя і політичної роботи, після виведення з території України всіх незаконних збройних формувань і сил держави-агресора будуть проведені вибори і там, де їх досі неможливо провести відповідно до українського законодавства та міжнародних стандартів", – підсумувала пресслужба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на місцевих виборах-2020 в Україні право проголосувати отримали 28 мільйонів 622 тисячі виборців.