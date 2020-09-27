На Донеччині перед виборами влаштували махінації з документами кандидатів

У Донецькій області поліція почала розслідування факту фальсифікації документів на місцевих виборах-2020.

Як повідомляється на порталі МВС, повідомлення про правопорушення від представника однієї з політичних партій надійшло у Волноваський відділ поліції 26 вересня.

За попередніми даними, представники політичної партії, назва якої не розголошується правоохоронцями, підробили підписи та документи кількох осіб з іншої партії.

Махінації з документами перешкоджають в реалізації виборчих прав, сказано в повідомленні пресслужби.

Попередня правова кваліфікація кримінального злочину – ч. 1 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання) КК.

Як писав OBOZREVATEL, два головних конкуренти скандальної Нелі Штепи, обвинуваченої в сепаратизмі, на виборах мера Слов'янська Донецької області також співпрацювали з російськими найманцями "ДНР" у 2014 році.