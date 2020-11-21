Легітимність мерів через низьку явку виборців будуть ставити під питання, – Корнієнко

Легітимність мерів, обраних під час місцевих виборів-2020, будуть ставити під питання через низьку явку виборців.

Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 20 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Насправді це питання кожні вибори піднімається. І кожні вибори, фактично, мери змушені якийсь час доводити своїй громаді свою легітимність", – сказав він.

Корнієнко додав, що більшість мерів із цим справляється. Крім того, в найближчі два роки деякі глави українських міст втратять свої посади.

Політик закликав виборців незважаючи на пандемію прийти на дільниці у другому турі виборів, щоб підтвердити легітимність обраних голів міст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія опублікувала підсумки підрахунку голосів у чотирьох із семи міст, де 15 листопада пройшов другий тур виборів міських голів.

У низці міст другий тур відбудеться в наступні неділі – 22 і 29 листопада.