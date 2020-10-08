Місцеві вибори – крок до ефективного самоврядування

В'ячеслав Буткалюк, Obozrevatel Відео 11:00, 8.10.2020
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