У Хмельницькому мер не залишив шансів "Слузі народу" – екзитпол

Дар'я Дурова Політика 04:44, 26.10.2020

У Хмельницькому на виборах мера лідирує чинний глава міста Олександр Симчишин (ВО "Свобода") з 81,13% голосів.

Про це свідчать дані екзитполу, проведеного місцевим виданням "ВСІМ". В опитуванні взяли участь 408 респондентів.

На другому місці з великим відривом представниця партії "Слуга народу" Інна Ящук – 10,78%.

Інші кандидати набрали менше 5%:

  • Іван Гончар ("Сила і честь") – 3,19%;

  • Богдан Лукашук ("Батьківщина") – 2,94%;

  • Анатолій Собко ("За конкретні справи") – 1,96%.

Вибори мера Хмельницького
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На виборах до міськради Хмельницького найбільшу підтримку здобула "Команда Симчишина" – 64,22% голосів.

Далі йдуть:

  • "Слуга народу" – 11,76%;

  • "Батьківщина" – 5,15%;

  • "Євросолідарність" – 4,41%;

  • "Сила і честь" – 3,43%.

  • "За майбутнє" – 3,19%.

Інші партії отримали менше 3%.

Голосування на виборах до міськради Хмельницького
vsim.ua

Попередні результати голосування в інших містах можна подивитися за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Офісі президента заявили, що передвиборна кампанія в Україні, перебіг голосування і загалом процес місцевих виборів відповідали демократичним стандартам та чинному законодавству.

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