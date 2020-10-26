У Хмельницькому мер не залишив шансів "Слузі народу" – екзитпол
У Хмельницькому на виборах мера лідирує чинний глава міста Олександр Симчишин (ВО "Свобода") з 81,13% голосів.
Про це свідчать дані екзитполу, проведеного місцевим виданням "ВСІМ". В опитуванні взяли участь 408 респондентів.
На другому місці з великим відривом представниця партії "Слуга народу" Інна Ящук – 10,78%.
Інші кандидати набрали менше 5%:
Іван Гончар ("Сила і честь") – 3,19%;
Богдан Лукашук ("Батьківщина") – 2,94%;
Анатолій Собко ("За конкретні справи") – 1,96%.
На виборах до міськради Хмельницького найбільшу підтримку здобула "Команда Симчишина" – 64,22% голосів.
Далі йдуть:
"Слуга народу" – 11,76%;
"Батьківщина" – 5,15%;
"Євросолідарність" – 4,41%;
"Сила і честь" – 3,43%.
"За майбутнє" – 3,19%.
Інші партії отримали менше 3%.
Попередні результати голосування в інших містах можна подивитися за посиланням.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Офісі президента заявили, що передвиборна кампанія в Україні, перебіг голосування і загалом процес місцевих виборів відповідали демократичним стандартам та чинному законодавству.