Причина – не коронавірус: стало відомо, чому більшість українців не пішли на вибори

Дар'я Дурова Політика 01:04, 26.10.2020

Більшість українців, які не голосували на місцевих виборах (20%), не могли зробити цього за станом здоров'я.

Про це повідомила соціологічна група "Рейтинг" за результатами електорально-поведінкового дослідження, проведеного 25 жовтня. При цьому 10% українців відповіли, що не пішли на вибори через пандемію коронавірусу.

19% із тих, хто не голосував на виборах, головною причиною назвали те, що не проживають за місцем прописки, 15%зайняті в день виборів, 14%не знали, за кого голосувати.

12% респондентів відповіли, що вибори для них нецікаві. У 4% не було виборів в їхньому місті/селі, ще 4% були відсутні в списках.

Результати опитування
ratinggroup.ua

Якби була можливість голосувати електронно, з дому, то 46% із тих, хто не голосував на місцевих виборах, все ж проголосували б, 13% – відповіли 50/50, 14% – можливо й 25% – не голосували б.

На сайті "Рейтингу" вказується, що дослідження проходило 25 жовтня серед 9947 респондентів у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.

1200 було опитано методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів (опитування тих, хто не голосував на виборах). Помилка репрезентативності, як заявили соціологи, не більше 2,8%.

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