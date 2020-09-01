Місцеві вибори 2020 в Україні: кого і коли обиратимемо та в чому унікальність

Кого і як українці обиратимуть на місцевих виборах.

У жовтні в Україні відбудуться місцеві вибори – українцям потрібно буде обрати мерів і голів селищних рад. Крім того, це будуть перші вибори до рад в об'єднаних територіальних громадах ще й за оновленим виборчим законодавством.

OBOZREVATEL зібрав найголовніше про місцеві вибори 2020.

Коли місцеві вибори в Україні в 2020 році

Верховна Рада більшістю голосів затвердила постанову, згідно з якою місцеві вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року. Перші вибори відбудуться в 1439 об'єднаних територіальних громадах. Українці оберуть депутатів сільських, селищних, міських рад громад. Також відбудуться чергові вибори сільських, селищних, міських голів (мерів) у всіх областях України.

Початок виборчої кампанії на місцевих виборах 2020 в Україні

З 5 вересня Центральна виборча комісія України оголосила початок виборчого процесу місцевих виборів. В установі заявили, що взяли до уваги постанову Верховної Ради "Про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року".

Комісія також внесла зміни до календарного плану основних організаційних заходів із підготовки та проведення місцевих виборів.

Чи відбудуться місцеві вибори в окупованих районах Донбасу

ЦВК ухвалила рішення, згідно з яким у 18 прифронтових районах Донецької та Луганської областей вибори не відбудуться.

Йдеться про:

10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області;

8 – Сєверодонецького і Щастинського районів Луганської області;

території Новоайдарської селищної громади Щастинського району на частині виборчих дільниць, зокрема № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277

Комісія взяла до відома висновки військово-цивільних адміністрацій, які надійшли 7 серпня. Згідно з ними, є загроза для населення окупованих територій.

У чому особливість місцевих виборів 2020

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

вибори організовуватимуться на новій територіальній основі;

у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори в громади, які призначаються і проводяться разом із черговими;

вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;

місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути не менш ніж дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Нові виборчі системи використовуватимуться залежно від кількості виборців у громади.

Як змінилося виборче законодавство

Депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальних громад, де проживає до 10 тисяч виборців) обиратимуть за мажоритарною системою щодо більшості в багатомандатних виборчих округах, на які поділяється територія відповідної територіальної громади.

У кожному такому окрузі може бути обрано не менш ніж два і не більш ніж чотири депутати. Спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії. Також вводиться нова система висунення кандидатів у депутати – єдиного і територіального виборчих списків. Крім того, 25 жовтня перші обиратимуть депутатів до рад усіх рівнів від громад.

Нагадаємо, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що місцеві вибори в Україні відбудуться, зокрема, в "червоних" зонах, якщо в країні не буде введено надзвичайного стану.

Раніше OBOZREVATEL писав, як змінити місце голосування на місцевих виборах. Зробити це можна до 10 вересня особисто або онлайн.

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