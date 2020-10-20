Місцеві вибори 2020: у Кривому Розі 'слуга' наздоганяє 'вічного' мера

На нинішніх місцевих виборах стара влада пішла на все, щоб утриматися в своїх кріслах.

На думку голови Комітету виборців України (КВУ) Олексія Кошеля, "на цих виборах ми бачимо феномен великих рейтингів міських керівників".

"В умовах децентралізації мери отримали як реальні повноваження, так і реальне фінансування", – сказав він OBOZREVATEL.

Однак навіть це не завжди допомагає старим керівникам. Так, наприклад, у Кривому Розі до останнього лідирував 71-річний Юрій Вілкул, який керує містом вже 14 років. Його син Олександр Вілкул під час уряду Азарова був віцепрем'єром.

Рейтинг Вілкула-старшого ще нещодавно був вище ніж 50%, проте його став наздоганяти представник "Слуги народу", бізнесмен, керівник "Центрального гірничо-збагачувального комбінату" Дмитро Шевчик. Він здобув непогану освіту, закінчив школу бізнесу у Франції. За даними жовтневого опитування компанії "Рейтинг", розрив між двома лідерами перегонів скоротився до 11% (40,8% Вілкул і 29% – Шевчик).

І це дуже стурбувало оточення чинного мера, яке звикло бути біля влади довгі роки і отримувати від цього дивіденди. У хід пішли чорні технології, звинувачення конкурента і т.п. За словами політолога Костя Бондаренка, Шевчика і членів його сім'ї стали звинувачувати в різних гріхах. Також стало відомо про загрози сім'ї кандидата від "Слуги народу", зараз цим займається поліція.

Єдине, що може завадити перемозі більш молодого кандидата, – це низька явка на виборчі дільниці.

"За явки 30%+ передбачувано практично у всіх обласних центрах виграє нинішня місцева влада в особі їхніх мерів. Лідерами перегонів до місцевих рад також будуть ті, хто зав'язаний на місцевого мера", – прогнозує OBOZREVATEL політолог Олег Рибачук.