Місце зайняте: скандального главу ДСНС не пустили на роботу

Колишнього голову Державної служби з надзвичайних ситуацій України Сергія Бочковського, якого суд поновив на цій посаді, вранці 16 серпня не пропустили на роботу.

Як пише "Інтерфакс-Україна", Бочковський разом зі своїм адвокатом прийшов до будівлі ДСНС. Там вони поспілкувалися з представниками ЗМІ, після чого чиновник спробував пройти на робоче місце. Однак його не пропустили на прохідній відомства.

"Є відповідна процедура відновлення на посаді, вона стосується як рядового рятувальника, так і голови служби. На сьогодні ніякі розпорядчі документи про відновлення даної особи в ДСНС не надходили. У зв'язку з чим ми нікого сьогодні пускати не будемо", - сказав директор департаменту персоналу відомства Олександр Доценко.

Сам Бочковський назвав такі дії порушенням закону. А його адвокат стверджує, що для відновлення його клієнта на посаді ніяких документів від Кабінету Міністрів не потрібно, передає "Укрінформ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 серпня Бочковського поновив на посаді Київський апеляційний адміністративний суд. Після цього він заявляв, що 16 серпня планує вийти на роботу.

25 березня 2015 року на засіданні Кабміну Бочковський був затриманий. 28 березня 2015 року Печерський райсуд Києва заарештував його на два місяці з можливістю внесення застави у 1,2 млн грн за зловживання і причетність до корупційних схем у ДСНС.

Пізніше йому оголосили нову підозру у скоєнні злочинів. 2 квітня він вийшов під заставу.

26 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним і скасував розпорядження Кабінету міністрів про звільнення Бочковського з посади голови ДСНС. Своїм рішенням суд відновив його на посаді з 25 березня 2015 року.