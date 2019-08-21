Місце Безсмертного в ТКГ посів колишній посол: що про нього відомо

Місце Романа Безсмертного, якого президент України Володимир Зеленський звільнив з Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі, посів Валерій Гребенюк.
Про це повідомив у середу, 21 серпня, спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік, передає "Радіо Свобода".
Гребенюк увійшов до політичної підгрупи і вже встиг взяти участь в обговоренні так званої "формули Штайнмайера", можливої амністії і проведення місцевих виборів в ОРДЛО. За словами Сайдіка, дискусія успіхом не увінчалася.
Безсмертного в Мінську замінив Гребенюк
Відзначимо, Валерій Гребенюк був послом України в Південно-Африканській Республіці і за сумісництвом у Намібії, Замбії і Зімбабве. У 2014 році його призначили дипломатичним радником Служби безпеки України з питань міжнародно-правових аспектів діяльності спецслужби.
Був представником України в Європейському комітеті з боротьби з тероризмом (CODEXTER).
Валерій Гребенюк замінив Романа Безсмертного в ТКГ
Посольство України в ПАР
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Роман Безсмертний заявив, що Україна повинна була припинити участь у Мінських переговорах після загибелі чотирьох воїнів ЗСУ під Павлополем.
Раніше Безсмертний категорично виступив проти ініціативи президента Володимира Зеленського зменшити україномовні квоти на радіо і телебаченні.
Також Безсмертний зазначив, що США навряд чи погодяться приєднатися до переговорів щодо Донбасу в "нормандському форматі".
13 серпня Зеленський підписав указ, яким звільнив Безсмертного. На запит про причини такого рішення в Офісі президента заявили, що зараз "формують більш ефективну групу".
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