Місце Безсмертного в ТКГ посів колишній посол: що про нього відомо

Місце Романа Безсмертного, якого президент України Володимир Зеленський звільнив з Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі, посів Валерій Гребенюк.

Про це повідомив у середу, 21 серпня, спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік, передає "Радіо Свобода".

Гребенюк увійшов до політичної підгрупи і вже встиг взяти участь в обговоренні так званої "формули Штайнмайера", можливої амністії і проведення місцевих виборів в ОРДЛО. За словами Сайдіка, дискусія успіхом не увінчалася.

Безсмертного в Мінську замінив Гребенюк

Відзначимо, Валерій Гребенюк був послом України в Південно-Африканській Республіці і за сумісництвом у Намібії, Замбії і Зімбабве. У 2014 році його призначили дипломатичним радником Служби безпеки України з питань міжнародно-правових аспектів діяльності спецслужби.

Був представником України в Європейському комітеті з боротьби з тероризмом (CODEXTER).

Валерій Гребенюк замінив Романа Безсмертного в ТКГ Посольство України в ПАР

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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