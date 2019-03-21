"Містер хаос": Венедиктов розповів, який президент України влаштує Путіна

Відомий російський журналіст Олексій Венедиктов заявив, що президента Росії Володимира Путіна влаштує тільки такий новий глава України, який посіє в ній хаос.

Решта критеріїв, враховуючи проросійські або проукраїнські погляди, для лідера країни-агресора не важливі, підкреслив він в ефірі програми "На трьох" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Путін

"Якщо говорити про нашого, російського кандидата в Україні, у нас — містер хаос кандидат. Чим більше хаосу, чим слабкіший кандидат, тим Путін вважає, що це вигідніший Росії. Тому, власне, кандидати Тимошенко, Зеленський, Бойко, ще якісь люди — неважливо, проросійський чи ні. Ось містер хаос — це нас задовольнить", — сказав Венедиктов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Роман Цимбалюк заявив, що Російській Федерації не потрібні ніякі приводи для вторгнення в Україну, оскільки вона успішно придумує їх сама. Таку ж логіку вона застосує і щодо виборів президента в сусідній країні.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!