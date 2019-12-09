"Мислить, як куховарка": Звіробій розгромила план Зеленського щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський пішов на "домовлянки" з російським лідером Володимиром Путіним і погоджується на умови Кремля щодо Донбасу.

Про це в ефірі ObozTV заявила учасниця війни на Донбасі і волонтерка Маруся Звіробій. На її думку, Зеленський, прагнучи будь-що вберегти армію від втрат, "мислить, як куховарка".

"Ми 6 років стримували лінію оборони тим, що ми домовлялися. А зараз що це за "домовлянки", що ми відходимо? Перша "домовлянка" у нас була – Золоте, Петровське, Катеринівка. Ми відходимо. Друга "домовлянка" звучить від штабу ООС, що ми ймовірно будемо відходити по всій лінії фронту. Це вимога Путіна №2. Яка наступна вимога Путіна? Харків, Дніпро, Одеса? Доки ви будете приставати на їхні умови? Здали кілька населених пунктів, була домовленість, що буде тиша. Немає тиші", – заявила Звіробій.

За її словами, президент, просуваючи мирні ініціативи "мислить, як куховарка", бо "сонечок шкода".

"По-перше, в нашій країні йде війна. Поки є чоловіки, які йдуть за власним бажанням берегти свої кордони ціною власного життя... Професія військового, коли йде війна в країні, пов'язана з величезним ризиком для його життя, і він сам іде на цей ризик. Слава Богу, що у нас є люди, готові йти на цей ризик і захищати державу. А є люди, "яким сонечок шкода". Жаліти таких людей? Та їх треба поважати за те, що вони приймають такий вибір, що вони тебе і твою сім'ю готові ціною власного життя захищати", – наголосила волонтерка.

На думку Звіробій, "Путін вбивав, вбиває і вбиватиме українців".

"Він зараз вбиває їх, ти відводиш війська на три населених пункти, немає жодного дня тиші... Режим тиші порушується щодня, у нас щодня поранені, щодня загиблі. Ти завтра зробиш відведення по всій лінії фронту, він зупиниться? А навіщо йому зупинятися? Якщо ти, ідіот, не хочеш боротися, якщо відмовляєшся від дипломатичних кроків оборони на міжнародному рівні, чому йому зупинятися? Він розірве цю Україну на клапті", – додала вона.

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, волонтерка Маруся Звіробій також заявила, що президент України Володимир Зеленський "переплюнув найгірші очікування" ветеранів війни на Донбасі.

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