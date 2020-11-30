Мером Чернівців обрали Романа Клічука: що про нього відомо

У другому турі виборів мера Чернівців переміг підприємець, 48-річний Роман Клічук.

Офіційні результати оголосила міська виборча комісія 30 листопада, пише "Суспільне Новини". Він був висунутий на посаду очільника міста партією "Єдина Альтернатива".

За Клічука проголосували 59,54% виборців. За його опонента – Віталія Михайлішина – віддали голоси 37,5% виборців.

Народився 31 жовтня 1972 року в Чернівцях.

Має медичну вищу освіту (закінчив Чернівецький медичний університет), також навчався в Києво-Могилянській бізнес-школі.

За медичною спеціальністю працював до 1997 року, далі зайнявся підприємництвом.

Працює у цій сфері понад 20 років.

Є власником компанії "Рома", яка займається гуртовою торгівлею алкогольними напоями, харчовими продуктами та тютюновими виробами.

Володіє фірмою "Гойра груп", що об’єднує декілька ресторанів міста.

Обирався депутатом облради від фракції ВО Батьківщина.

Балотувався до парламенту за списком "Самопомочі", але не пройшов.

У квітні 2016 року став членом виконавчого комітету Чернівецької міськради. На посаду Клічука делегував "Клуб підприємців Буковини" за пропозицією міського голови Олексія Каспрука.

У березні 2018 року добровільно вийшов зі складу виконкому. Пояснив це тим, що "голосування на виконкомі були грою на камеру", а його члени не дотримувались попередніх домовленостей.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що на виборах до міської ради Чернівців, які відбулися 25 жовтня, партія "Єдина альтернатива", яку представляє Клічук, посіла перше місце з результатом 22,14%.