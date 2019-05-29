"Міша! Міша!" Саакашвілі зустріли в "Борисполі" гімном і волинками

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну. Він прилетів в аеропорт "Бориспіль" рейсом із Варшави.
Літак із колишнім главою Одеської ОДА приземлився близько 17:30. Зустріти політика прийшли сотні його прихильників і десятки журналістів.
У мережі також активно велися прямі трансляції. Саакашвілі зустрічали під звук волинок і спів гімну України.
Саакашвілі повернувся в Україну
Скріншот
Люди з натовпу скандували "Міша! Міша!" і "Слава Україні". Однак також лунали вигуки "Ганьба" від супротивників Саакашвілі.
Зустріч Саакашвілі супроводжувалася жорсткою тиснявою, що створювало великі труднощі для присутніх, зокрема і пасажирів, які намагалися вийти з аеропорту.
Саакашвілі повернувся в Україну
скріншот
Саакашвілі повернувся в Україну
скріншот
Саакашвілі повернувся в Україну
скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, після повернення Саакашвілі українського громадянства з'ясувалося, що його партія "Рух нових сил" братиме участь у позачергових виборах до Верховної Ради.
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