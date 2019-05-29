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/Політика

"Міша! Міша!" Саакашвілі зустріли в "Борисполі" гімном і волинками

3.3тЧитати матеріал російською

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну. Він прилетів в аеропорт "Бориспіль" рейсом із Варшави.

Літак із колишнім главою Одеської ОДА приземлився близько 17:30. Зустріти політика прийшли сотні його прихильників і десятки журналістів.

У мережі також активно велися прямі трансляції. Саакашвілі зустрічали під звук волинок і спів гімну України.

Саакашвілі повернувся в Україну

Саакашвілі повернувся в Україну

Скріншот

Люди з натовпу скандували "Міша! Міша!" і "Слава Україні". Однак також лунали вигуки "Ганьба" від супротивників Саакашвілі.

Зустріч Саакашвілі супроводжувалася жорсткою тиснявою, що створювало великі труднощі для присутніх, зокрема і пасажирів, які намагалися вийти з аеропорту.

Саакашвілі повернувся в Україну

Саакашвілі повернувся в Україну

скріншот

Саакашвілі повернувся в Україну

Саакашвілі повернувся в Україну

скріншот

Саакашвілі повернувся в Україну

Саакашвілі повернувся в Україну

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, після повернення Саакашвілі українського громадянства з'ясувалося, що його партія "Рух нових сил" братиме участь у позачергових виборах до Верховної Ради.

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Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Мужчина в расцвете сил,грузин,любит лазать по крышам,жевать галстуки,и вообще бе-бе-бе,здравствуй Миша!Вот еще одна перемога!Счастье то какое!
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Косарева Елена
Косарева Елена
Моя 6лагoдаpнocть всeм тем, кто показaл мне прекрасный сайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁eojl6f Просто пpойдя пpocтой опрoс пoлучила почти полyгoдoвую зарплатy)) Пользyйтeсь, пока есть вoзмoжноcть=)
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
А почему Карлсону благодарные украинцы еще не преподнесли шаблю в коленнопреклоненной позе
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