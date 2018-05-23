Миру і дружби не буде: в Росії задумали розірвати головний договір з Україною

Депутати Ліберально-демократичної партії Росії хочуть підняти питання про розрив базового договору про співпрацю з Україною, який передбачає економічну інтеграцію і забороняє сторонам брати участь у договорах, спрямованих одне проти одного.

Як передає "РИА Новости", про це заявив заступник голови оборонного комітету Держдуми Олександр Шерін (ЛДПР), додавши, що після виходу з договору Росія автоматично перестає визнавати керівництво та кордони України.

"Ми будемо знову в Державній думі піднімати питання, що необхідно розривати нам договір про мир, дружбу та співпрацю, тому що жоден пункт не виконується за чотири роки", - сказав Шерін.

Він додав, що 25 грудня цнього року договір буде продовжений автоматично терміном на десять років, якщо жодна зі сторін за шість місяців до цієї дати не оголосить про вихід.

"Ось 25 червня буде шість місяців, останній термін, коли ми можемо офіційно оголосити на рівні президента Росії. Нам необхідно заявляти у письмовому вигляді, повідомляти українську сторону", - сказав депутат.

Як відомо, Договір про дружбу, співпрацю та партнерство між Росією та Україною було укладено у 1997 році. Це основоположний документ українсько-російських відносин, який передбачає стратегічне партнерство "на основі принципів взаємної поваги, суверенної рівності, територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання суперечок, незастосування сили або загрози силою, включаючи економічні та інші способи тиску".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні запропонували укласти новий договір про дружбу з Росією, через що та накинулася на Київ з черговими звинуваченнями.