Головна Новини
14 вересня • оновлено в 21:19
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Миротворці ООН не потрібні: Пристайко здивував різкою заявою про Донбас

2.3т Читати матеріал російською

Україні не слід погоджуватися на введення миротворців ООН на Донбас, поки не будуть використані інші шляхи виконання Мінських домовленостей.

Таку позицію висловив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в суботу, 14 вересня, на форумі YES в Києві. Він вважає, що миротворчі місії недостатньо ефективні.

"Є дуже мало прикладів, коли миротворчі місії припиняли якісь конфлікти. Ми знаємо місії в Африці, які вже 50 років існують, а люди гинуть, незважаючи на присутність блакитних касок", - зазначив дипломат.

Новини
Команда Зеленського не рве договори з РФ? У МЗС дали відповідь

При цьому Пристайко не виключив введення миротворців в разі, якщо Київ зайде в глухий кут в переговорному процесі з РФ.

"Якщо все інше провалиться, ми будемо змушені просити міжнародну спільноту про миротворчої операції в тому чи іншому форматі", - зазначив він.

Пристайко нагадав, що саме питання введення миротворців ООН на Донбас не було включене ні в "Мінськ", ні в переговори в "нормандському форматі".

Пристайко виступив проти миротворців ООН на Донбасі

Пристайко виступив проти миротворців ООН на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні ОБСЄ підтримала ультиматум Путіна по Донбасу - реалізацію так званого "плану Штайнмайєра". Це питання може обговорюватися вже на найближчій зустрічі глави Кремля із Зеленським.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфлікт Миротворча місія ООН Війна на Донбасі
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
43
1
Смішно
2
Цікаво
13
Сумно
8
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Petrov Valery
Petrov Valery
Оперативненько тут удаляются неправильные комменты :)
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Надежда Вера
Надежда Вера
Полуминистр, полуколлаборационист, полуслуга на спецзадании. Вопрос: чье задание выполняет молодой человек?
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Просто удивляет невежество новой украинской власти. Введение миротворцев, возможно лишь с согласия обоих, конфликтующих сторон. В противном случае, они будут считаться оккупантами и будут подлежать уничтожению.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
3

Блоги / думки

ads pixel