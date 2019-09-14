Миротворці ООН не потрібні: Пристайко здивував різкою заявою про Донбас

Україні не слід погоджуватися на введення миротворців ООН на Донбас, поки не будуть використані інші шляхи виконання Мінських домовленостей.

Таку позицію висловив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в суботу, 14 вересня, на форумі YES в Києві. Він вважає, що миротворчі місії недостатньо ефективні.

"Є дуже мало прикладів, коли миротворчі місії припиняли якісь конфлікти. Ми знаємо місії в Африці, які вже 50 років існують, а люди гинуть, незважаючи на присутність блакитних касок", - зазначив дипломат.

При цьому Пристайко не виключив введення миротворців в разі, якщо Київ зайде в глухий кут в переговорному процесі з РФ.

"Якщо все інше провалиться, ми будемо змушені просити міжнародну спільноту про миротворчої операції в тому чи іншому форматі", - зазначив він.

Пристайко нагадав, що саме питання введення миротворців ООН на Донбас не було включене ні в "Мінськ", ні в переговори в "нормандському форматі".

Пристайко виступив проти миротворців ООН на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні ОБСЄ підтримала ультиматум Путіна по Донбасу - реалізацію так званого "плану Штайнмайєра". Це питання може обговорюватися вже на найближчій зустрічі глави Кремля із Зеленським.

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