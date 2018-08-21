"Це гра": чого домігся Путін на зустрічі з Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін так і не вирішили, як закінчити війну на Донбасі. Правда, на серпневій зустрічі політики згадали про Мінські домовленості, а також спеціальну місію ООН, яка в майбутньому може бути частиною кампанії із врегулювання ситуації на сході. Що значить ця зустріч для України - розбирався OBOZREVATEL.

Зустріч тет-а-тет

Зустріч лідерів Німеччини і Росії проходила на тлі обопільної економічної напруги зі Сполученими Штатами.

Якщо в РФ мова йде про загрозу дефолту після публікації санкційного пакету зі США. То Німеччина як основний локомотив Європейського Союзу знаходиться у складних відносинах з Адміністрацією Дональда Трампа через торгові мита.

Основні теми переговорів, крім ситуації на сході України, стосувалися військово-політичних позицій в Ірані і Сирії, а також роботи "Північного потоку-2".

Коментуючи ситуацію в Україні, канцлер Німеччини Ангела Меркель наголосила, що основна ідея в переговорах з Росією - дотримання Мінських домовленостей.

"Основа є і залишається - це Мінські домовленості. Хоча треба констатувати, що у нас поки немає стабільного перемир'я. Сподіваюся до початку нового навчального року зробити спробу забезпечити перемир'я. І ми сьогодні поговоримо про можливості установи місії ООН, яка змогла б грати свою роль у мирному процесі. Німеччина готова тут нести відповідальність", - зазначила канцлер.

Путін же в черговий раз заявив, Мінські угоди - не працюють.

"Ми, звичайно, будемо говорити про Україну, як сказала пані Федеральний канцлер, у контексті врегулювання української кризи, яка, на жаль, ніяк не просувається, маючи на увазі безальтернативність реалізації Мінських угод, відзначити нашу зацікавленість у роботі в рамках "нормандського формату" і Контактної групи, готовність і далі сприяти спеціальній моніторинговій місії ООН", - сказав він.

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При цьому політики відійшли від звичних процедур, провівши зустріч із журналістами до офіційного обіду. Варто відзначити, що деталями розмови з Володимиром Путіним Ангела Меркель буквально через день поділилася з президентом України Петром Порошенком. Про це його прес-служба написала в соціальній мережі Twitter. Правда, жодної конкретики в цьому повідомленні не було.

"Під час телефонної розмови Федеральний канцлер Ангела Меркель поінформувала мене про результати переговорів із президентом Росії, що відбулися напередодні в Німеччині", - написав Порошенко в своєму мікроблозі.

Що чекає Україну

На думку експерта-міжнародника Миколи Капітоненка, Україна не була головною темою зустрічі двох політиків. Звичайно, питання вирішення конфлікту на Донбасі важливе для Німеччини і Росії, але один із основних мотивів зустрічі - показати США, що сторони можуть співпрацювати.

"Україна була не головною темою обговорення на цій зустрічі. Головним підсумком можна вважати сигнал, який Німеччина і Росія відправили США. У них є певні інтереси і вони готові їх реалізовувати, незважаючи на заперечення американців. На підставі їхніх інтересів щодо "Північного потоку" і низки інших речей, можуть виникати ситуативні союзи, а широко кажучи - в рамках Європейського Союзу. Навіть якщо воно не буде виходити за рамки конкретних проектів, це все одно буде спосіб посилювати переговорні позиції зі США з боку Німеччини і Росії", - сказав OBOZREVATEL Капітоненко.

При цьому міжнародник пояснив, озвучені під час прес-конференції ідеї щодо введення миротворців на Донбас і дотримання Мінських вимог - не нові.

"Розмови про миротворців і про міжнародну тимчасову адміністрацію як способи вирішення конфлікту йдуть уже давно. Перешкоди на шляху двох варіантів відомі - це позиція Росії, яка має свою думку, як повинна розвиватися місія", - сказав міжнародник.

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Як вважає експерт із міжнародних питань Валерій Кравченко, Путін намагається використовувати свій позитивний імідж після Чемпіонату світу з футболу, щоб створити образ миротворця.

"Це гра напередодні Генасамблеї ООН, яка буде в вересні, і в цій грі Путін намагається продавити максимально виграшний для себе порядок денний і план врегулювання на Донбасі", - пояснив він в ефірі ObozTv.

Кравченко також звернув увагу на "певну безініціативність Києва" в питанні конфлікту на Донбасі.

"Ми намагаємося через своїх лобістів, через США, через Німеччину певним чином впливати на порядок денний і на правила гри, але в цій грі більше можливостей і більше ініціативи на стороні Путіна. Він намагається впливати сильніше і проштовхувати свій план врегулювання, який буде вигідний Москві", - підсумував експерт.