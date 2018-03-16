Миротворці на Донбасі: Лавров визнав, що ідея Путіна веде в глухий кут

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров визнав, що російський проект резолюції по введенню миротворчої місії ООН на Донбас є недієздатним і веде в глухий кут.

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін, зазначивши, що головний дипломат РФ таке зізнання зробив йому під час їхньої останньої особистої зустрічі.

"Коли я останній раз спілкувався із Лавровим, він сам визнав, що з їхнього проекту почати неможливо. Його ніхто не здатний реально обговорювати, він веде в нікуди, у глухий кут. У нас є свій проект резолюції. Але ми домовилися зі США і європейськими партнерами, ми його не вносимо, оскільки Росія почне маніпулювати в Радбезі і намагатися зробити якийсь компроміс", - розповів Клімкін в інтерв'ю ВВС.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше представниця ЄС з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні заявила, що Європейський союз підтримує введення на Донбас миротворців ООН, але тільки на умовах Києва.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що миротворча місія ООН - єдина можливість закінчити війну.

Раніше Україна домовилася про миротворчу місію з ще однією країною Євросоюзу.