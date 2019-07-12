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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офіцер, волонтер, військовий журналіст Всі статті автора

Що не так із законами про люстрацію?

1.1т

Що не так із законами про люстрацію? А вони не торкаються посад, що виборчі.

Мери, депутати, президент - це все посади, які обираються народом України.

Ми звинувачуємо будь-кого в діяльності Труханова, Кернеса, Добкіна, Новінського, Бойко, додавайте будь-які прізвища....

Але їх обрав український народ. Не Путін, не Порошенко, не Зеленський, не Трамп - український народ.

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І чесними виборами, із спостерігачами. А при наявності фальсифікацій, чи заперечень - український народ не вийшов на демонстрації чи бунт, щоб оголосити свою незгоду.

У Кернеса, Труханова та іншої проросійської нечисті повна або переважаюча підтримка мешканців їх міст.

І неважливо, чи роздавав Бойко з Новінським гречку чи сухпайки, тих хто брали і голосували за виявилося більшість.

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Це ми українці, легітимизували російських агентів впливу чи бандитів, а потім хитаємо з осудженням головою на інших, мовляв чого це ви їх не вигнали без закону та суда.

А тому і не вигнали, що ми їх обрали по закону.

А тепер маємо російський реванш і вони саджатимуть та люструватимуть без закону, тих єдиних, хто реально врятував цю країну у 2013 му, потім у 2014му, а потім рятував всі п'ять років поспіль.

Без закону, але зі згоди українського народу, принаймні, пасивної його більшості.

Тож коли цю країну знову розриватимуть, знов вийде активна меншість, боюся, то вже буде не Майдан, і Україна прокинеться ще меншою, ніж у 2015 році та з новою лінією розмежування.

Та то вже буде інша історія.

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Автор
Мирослав Гай Мирослав Гай
Тема
Люстрація в Україні
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Мирослава Гая
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Артюхов Александр
Артюхов Александр
Все не так с государством. Нелегитимный парламент, нелегитимный президент (предыдущий). Так что можно всех хором на... ну аналог Колымы. Все одно с 14-го года все решения и назначения юридически ничтожны
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